«Η ΑΕΚ ρώτησε για Γκαγιέντι» (pic & vid)

Σύμφωνα με Ιρανό δημοσιογράφο, η περίπτωση του Μεχντί Γκαγιέντι έχει απασχολήσει την ΑΕΚ.

Ότι η ΑΕΚ θέλει ενίσχυση στο αριστερό άκρο της επίθεσής της δεν είναι κρυφό. Ότι έχει ασχοληθεί με την περίπτωση του Χατζισαφί, επίσης δεν είναι μυστικό. Ωστόσο, ο άλλοτε άσος του Πανιώνιου και του Ολυμπιακού δεν είναι ο μόνος Ιρανός που έχει απασχολήσει την Ενωση.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο, Σίνα Ταφαζόλι, λοιπόν, «μετά τον Χατζισαφί, η ΑΕΚ έχει ρωτήσει για τη διαθεσιμότητα του Μεχντί Γκαγιέντι», όπως αναφέρει στο τιτίβισμά του.

after #Hajsafi , #AEK have also inquired about the availability of Mehdi #Ghayedi.