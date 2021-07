Τα θέματα που θα συζητηθούν στη Λίγκα στην τηλεδιάσκεψη της Δευτέρας (26/7)

Με ενημέρωσή της η Super League Interwetten έκανε γνωστά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που θα συζητηθούν στην τηλεδιάσκεψη της Δευτέρας (26/7).

Στη Γενική Συνέλευση, όπως είναι ήδη γνωστό, θα εγκριθεί και η προκήρυξη του πρωταθλήματος της νέας σεζόν (2021-2022).

Αναλυτικά η ενημέρωση της Λίγκας:

Ανακοινώνεται ότι τη Δευτέρα, 26/07/2021 στις 12:30 θα πραγματοποιηθεί Διοικητικό Συμβούλιο της Super League, μέσω τηλεδιάσκεψης.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης έχουν ως ακολούθως:

1. Ενημέρωση για τους κλειδαρίθμους της κλήρωσης Πρωταθλήματος Super League 1 Interwetten, αγωνιστικής περιόδου 2021-22.

2. Θέματα εκπαίδευσης προσωπικού ασφαλείας των γηπέδων.

3. Χορηγικές Προτάσεις για Διαγωνισμούς Best Goal και Player of the month.

4. Έγκριση προκηρύξεων των Πρωταθλημάτων Υποδομής Κ19 και Κ17, αγωνιστικής περιόδου 2021-22.

5. Σύμβαση με εταιρεία CAROUZEL για την παραχώρηση δικαιωμάτων διάθεσης αυτοκόλλητων φωτογραφιών (stickers) & άλλων συναφών δικαιωμάτων ποδοσφαιριστών και σημάτων ομάδων της Super League 1.

6. Εκλογή ορκωτών ελεγκτών για τη χρήση 01/07/2020 – 30/06/2021.

7. Εισήγηση για ανανέωση σύμβασης προσωπικού καθαριότητας.

8. Διάφορα.