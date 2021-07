Ολυμπιακός: Η Γουλβς ανακοίνωσε την απόκτηση του Ζοζέ Σα

Είναι πλέον επίσημο: Ο Ζοζέ Σα αποτελεί και τυπικά παρελθόν για τον Ολυμπιακό, καθώς υπέγραψε πενταετές συμβόλαιο στη Γουλβς. Οι «λύκοι» ανακοίνωσαν την απόκτηση του 28χρονου Πορτογάλου τερματοφύλακα.

Ύστερα από τρία χρόνια, ο Ζοζέ Σα αποτελεί παρελθόν για τον Ολυμπιακό. Ο 28χρονος τερματοφύλακας ανακοινώθηκε από τη Γουλβς, η οποία μέσα σε 1,5 χρόνο απέκτησε δύο ποδοσφαιριστές των «ερυθρόλευκων» (ο Ντανιέλ Ποντένσε έκανε την αρχή).

Ο ύψους 1.92 γκολκίπερ «πέταξε» για το Γουλβερχάμπτον την Τετάρτη (14/7) και την Πέμπτη (15/7), αφού πέρασε από απαραίτητες εξετάσεις, υπέγραψε το νέο του πενταετές συμβόλαιο με τους «λύκους». Από το 2018 μέχρι και τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, ο Ίβηρας πραγματοποίησε 124 συμμετοχές με τον Ολυμπιακό.

Ήταν σταθερά ένας από τους καλύτερους παίκτες και σε αρκετά παιχνίδια η παρουσία του κάτω από τα γκολπόστ ήταν καθοριστική ώστε να επιτευχθούν νίκες και προκρίσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη. Ο Σα είχε έρθει στον Ολυμπιακό αρχικά ως δανεικός για ένα χρόνο και το καλοκαίρι του 2019 η ΠΑΕ έδωσε 2,5 εκατομμύρια ευρώ στην Πόρτο για να τον αγοράσει.

Τώρα η Γουλβς έδωσε 8 εκατομμύρια ευρώ στους πρωταθλητές για να τον αποκτήσουν και αντικαθιστούν τον Ρουί Πατρίσιο, που υπέγραψε στη Ρόμα, με έναν άλλο Πορτογάλο.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ζοζέ Σα είχε χάσει την αναμέτρηση της Γουλβς με τον Ολυμπιακό στην Αγγλία, τη ρεβάνς για τους «16» του Europa League, καθώς τραυματίστηκε μερικές μέρες πριν από το κρίσιμο παιχνίδι. Εντέλει οι «ερυθρόλευκοι» ηττήθηκαν με 1-0, με τον Μπόμπι Αλέν κάτω από τα γκολπόστ, και αποκλείστηκαν από τα προημιτελικά.

Ο Ολυμπιακός κάλυψε το κενό του Σα με την απόκτηση του διεθνούς Τσέχου γκολκίπερ, Τόμας Βατσλίκ, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο δύο ετών.

Ο Ολυμπιακός αποχαιρέτησε τον Σα, αναφέροντας: «Ζοζέ σε ευχαριστούμε για όλα! Καλή τύχη στη συνέχεια της καριέρας σου».

Ζοζέ σε ευχαριστούμε για όλα! Καλή τύχη στη συνέχεια της καριέρας σου! / Thank you for everything @josesaoficial in Olympiacos, best of luck and many successes! #Olympiacos #JoseSa #ThankYou #Goalkeeper pic.twitter.com/OG1t735uRT