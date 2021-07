Ακόμα δύο φιλικά με Σαρλερουά και Χέρακλες ανακοίνωσε ο ΠΑΟΚ

Ο ΠΑΟΚ έκανε γνωστά ακόμα δύο φιλικά τεστ που θα δώσει κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας του στην Ολλανδία τον Ιούλιο.

Με ανάρτησή του στα social media ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε ότι το Σάββατο 17 Ιουλίου θα αντιμετωπίσει τη βελγική Σαρλερουά στις 14:00 ώρα Ελλάδας.

Επίσης, ακόμα ένα φιλικό του ΠΑΟΚ στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας στην Ολλανδία θα λάβει χώρα την Τετάρτη 21 Ιουλίου στις 15:00 ώρα Ελλάδας με αντίπαλο την ολλανδική Χέρακλες.

