Το τριετές συμβόλαιο του ΠΑΟΚ στον Ντεϊόλα και οι τρελές απαιτήσεις του Τζουλιάνι (pic)

O ΠΑΟΚ βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις για την απόκτηση του Αλεσάντρο Ντεϊόλα, με τους Ιταλούς να κάνουν λόγο για πρόταση τριετούς συμβολαίου στον 25χρονο χαφ της Κάλιαρι.

Η υπόθεση της απόκτησης του Αλεσάντρο Ντεϊόλα από τον ΠΑΟΚ, που αποκάλυψε το Gazzetta, έχει αρκετό δρόμο, ωστόσο στην Ιταλία συνεχίζουν να θεωρούν ότι ο 25χρονος χαφ θα αφήσει οριστικά την Κάλιαρι, μετά από έξι χρόνια και πολλά «πήγαινε-έλα» ως δανεικός σε ομάδες της Ιταλίας.

Οι «ασπρόμαυροι» είναι σε επαφή τόσο με την ομάδα (το συμβόλαιο του Ντεϊόλα λήγει το καλοκαίρι του 2022), όσο και με την πλευρά του ποδοσφαιριστή, ο οποίος εκπροσωπείται από τον διάσημο ατζέντη, Μίνο Ραϊόλα.

Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Νικόλο Σιρά, ο ΠΑΟΚ έχει καταθέσει πρόταση τριετούς συμβολαίου συνεργασίας, την ίδια ώρα που ο ιδιόρρυθμος πρόεδρος της Κάλιαρι, Τομάσο Τζουλιάνι, έχει απορρίψει σε πρώτη φάση την πρόταση του «Δικεφάλου» και αξιώνει ένα ποσό κοντά στα τέσσερα εκατομμύρια ευρώ!

