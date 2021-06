«Η Γουλβς προσφέρει μέχρι και 8 εκατ. ευρώ για τον Σα αν χάσει τον Πατρίσιο» (pic)

Διατεθειμένη να προσφέρει το ποσό των 8 εκατομμύριων ευρώ για να αποκτήσει τον Ζοσέ Σα από τον Ολυμπιακό, είναι η Γουλβς.

Ο Μπρούνο Λάζε σηκώνει μανίκια στην Γουλβς και ξεκινάει τον σχεδιασμό της ομάδας για τη νέα σεζόν. Πρώτος στόχος του 45χρονου Πορτογάλου τεχνικού, είναι η ενίσχυση στον «άσο».

Πρόσφατα ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο αποκάλυψε το ενδιαφέρον της Γουλβς για τον Ζοσέ Σα, ενώ στο Gazzetta διαβάσατε το ντόμινο με τους τερματοφύλακες που θα μπορούσε να φέρει στο προσκήνιο για τον Ολυμπιακό.

Αυτή τη φορά ο Ιταλός ρεπόρτερ αναφέρει ότι διακαής πόθος του νέου προπονητή των «λύκων», Μπρούνο Λάζε, είναι ο συμπατριώτης του και τερματοφύλακας του Ολυμπιακού, Ζοσέ Σα, καθώς όλα συνηγορούν ότι ο Ρουί Πατρίσιο θα μετακομίσει στη Ρόμα η οποία ήδη έχει καταθέσει πρόταση.

Μάλιστα, τονίζει ότι η σε περίπτωση που η Γουλβς αποχωριστεί τον Πατρίτσιο, τότε είναι διατεθειμένη να βγάλει μέχρι και 8 εκατομμύρια ευρώ από τα ταμεία της, προκειμένου να κάνει δικό της τον 28χρονο Πορτογάλο κίπερ των Πειραιωτών.

Bruno Lage is already working for new Wolves signing. Talks for José Sá as Rui Patricio replacement - if an agreement will be reached with AS Roma [offering around €8m].



Trincão potential target but Koeman still has to decide on him. Rubén Neves could leave the club. 🐺 #Wolves