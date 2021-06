Βαλβέρδε για τους οπαδούς στην Ελλάδα: «Οταν νικάς είναι φανταστικοί, αλλά όταν χάνεις...» (pic)

Για τους φιλάθλους στην Ελλάδα, τους οποίους και αποθέωσε, μίλησε ο Ερνέστο Βαλβέρδε, αλλά και για το νέο χόμπι που έχει πλέον με τη φωτογραφία.

Ο άλλοτε τεχνικός του Ολυμπιακού επισκέφθηκε μια έκθεση φωτογραφίας, ονόματι Beste pueblo/ El otro lado (ήτοι Καλύτερη πόλη/ Η άλλη πλευρά), μαζί με τον καλλιτέχνη Νταβίντ Τρουέμπα.

Τα τελευταία χρόνια, ο Βαλβέρδε, έχει μια ιδιαίτερη αγάπη στο χόμπι της φωτογραφίας και όπως τόνισε στη συνέντευξη που παραχώρησε δεν σκοπεύει να επιστρέψει σύντομα στους πάγκους. Στόχος του είναι να επικεντρωθεί στη φωτογραφία.

«Κινούμαι με μικρές κάμερες και τραβάω ασπρόμαυρες φωτογραφίες. Όταν ταξιδεύαμε με τον Μέσι ή τον Νεϊμάρ μοιάζαμε με τους Beatles» ανέφερε αρχικά ο 57χρονος προπονητής για να μιλήσει στη συνέχεια για τον Ολυμπιακό και τους οπαδούς του.

«Κατάλαβα ότι είναι πολύ βολικό να κερδίζεις γιατί οι Έλληνες οπαδοί είναι φανταστικοί στη νίκη, αλλά όταν χάσεις τα πράγματα περιπλέκονται. Σε ένα ντέρμπι νικήσαμε την ΑΕΚ 6-0 και οι οπαδοί δεν επέτρεπαν στους παίκτες να φτάσουν στα αυτοκίνητά τους για μια εβδομάδα», κατέληξε ο Βαλβέρδε.

