Οι φίλοι της ΑΕΛ Novibet βρέθηκαν στη Σύρο για τον αγώνα με την Ελλάς και χειροκρότησαν την ομάδα τους παρά την ήττα με 3-0.

Με... άδειες αποσκευές θα μπει στο πλοίο της επιστροφής από Σύρο η ΑΕΛ Novibet, καθώς γνώρισε την ήττα με 3-0 από την Ελλάς στην Ερμούπολη, για την 13η αγωνιστική της Superleague 2.

Οι Θεσσαλοί έχασαν την ευκαιρία να πλησιάσουν τη Μαρκό στην κορυφή της βαθμολογίας, ωστόσο είχαν στο πλάι τον κόσμο τους. Περισσότεροι από 100 φίλαθλοι των Βυσσινί βρέθηκαν στην πρωτεύουσα των Κυκλάδων, πολλοί εξ' αυτών μάλιστα με αυθημερόν ταξίδι, προκειμένου να συμπαρασταθούν στην αγαπημένη τους ομάδα.

Στο φινάλε, και παρά το κακό αποτέλεσμα, χειροκρότησαν τους παίκτες του Σωκράτη Οφρυδόπουλου και όλοι μαζί τραγούδησαν συνθήματα.