ΑΕΛ Novibet: Ταξίδι και χειροκρότημα από τον κόσμο των Βυσσινί παρά την ήττα στη Σύρο (vid)
Με... άδειες αποσκευές θα μπει στο πλοίο της επιστροφής από Σύρο η ΑΕΛ Novibet, καθώς γνώρισε την ήττα με 3-0 από την Ελλάς στην Ερμούπολη, για την 13η αγωνιστική της Superleague 2.
Οι Θεσσαλοί έχασαν την ευκαιρία να πλησιάσουν τη Μαρκό στην κορυφή της βαθμολογίας, ωστόσο είχαν στο πλάι τον κόσμο τους. Περισσότεροι από 100 φίλαθλοι των Βυσσινί βρέθηκαν στην πρωτεύουσα των Κυκλάδων, πολλοί εξ' αυτών μάλιστα με αυθημερόν ταξίδι, προκειμένου να συμπαρασταθούν στην αγαπημένη τους ομάδα.
Στο φινάλε, και παρά το κακό αποτέλεσμα, χειροκρότησαν τους παίκτες του Σωκράτη Οφρυδόπουλου και όλοι μαζί τραγούδησαν συνθήματα.
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🐎 𝝙𝝞𝝥𝝠𝝖 𝝩𝝜𝝨 𝝥𝝖𝝢𝝩𝝤𝝪❗ 💪Οι οπαδοί της ΑΕΛ βρέθηκαν δίπλα στην ομάδα τους και στη Σύρο και, παρά το άσχημο αποτέλεσμα (ήττα με 3-0), χειροκρότησαν τους παίκτες της ομάδας τους https://t.co/YfanHjcs2W— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) November 29, 2026
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