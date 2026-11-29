Τεράστια νίκη για την Ελλάς Σύρου, που θριάμβευσε με 3-0 επί της ΑΕΛ Novibet στην Ερμούπολη, για την 13η αγωνιστική της Superleague 2.

Μια τεράστια, ιστορική νίκη πανηγύρισε το μεσημέρι της Κυριακης (29/11) στην Ερμούπολη η Ελλάς Σύρου, που επικράτησε με 3-0 της ΑΕΛ Novibet για την 13η αγωνιστική της Superleague 2.

Ανήμερα των γενεθλίων του Θανάση Στάικου, οι ποδοσφαιριστές του έκαναν το καλύτερο δώρο, την ίσως μεγαλύτερη νίκη στην ιστορία των Νησιωτών, που ανέβηκαν στους 22 πόντους και πάτησαν τετράδα. Αντιθέτως, οι Βυσσινί δεν μπόρεσαν να εκμεταλλευτούν την απωλεια της Μαρκό (1-1 με Πύργο) και να πλησιάσουν στην κορυφή.

Σκόρερς οι Οτσοβέτσι (36'), Μπουλάρι (45+2') και Φελίσιο (59').

Το ματς:

Η ομάδα του κόουτς Οφρυδόπουλου μπήκε πιο δυναμικά στο παιχνίδι και είχε δυο καλές στιγμές με Νοικοκυράκη (8') και Νίτσο (12'), πριν απειλήσουν και οι γηπεδούχοι με τη σειρά τους στο 22ο λεπτό με σουτ του Φελίσιο που μπλόκαρε ο Βενετικίδης.

Στο 36' και κόντρα στη ροή του αγώνα, η Ελλάς πήρε προβάδισμα στο σκορ. Ο Τσιαντούλας έκανε βαθιά μπαλιά, Μπούσης και Βενετικίδης δεν συννενοήθηκαν καλά και ο Οτσοβέτσι πλάσαρε στην κενή εστία για το 1-0. Οι Βυσσινί προσπάθησαν να αντιδράσουν, αλλά αντί για το 1-1, ήρθε το 2-0. Στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου, ο Οτσοβέτσι σούταρε, η μπάλα βρήκε σε χέρι και ο ρέφερι έδειξε την άσπρη βούλα. Ο Μπουλάρι ανέλαβε την εκτέλεση και έστειλε τις δυο ομάδες στην ανάπαυλα με το σκορ στο 2-0.

Με το.... καλησπέρα στο δέυτερο ημίχρονο, οι Κυκλαδίτες άγγιξαν το 3-0, αλλά ο Βενετικίδης απέκρουσε εντυπωσιακά στη γωνία του το σουτ του Κρέτση (46'). Αυτό όμως δεν άργησε, αφού στο 59' οι παίκτες του Στάικου βγήκαν στην αντεπίθεση, η μπάλα έφτασε στον Φελίσιο και εκείνος με ωραίο σουτ εντός περιοχής έκανε το 3-0.

Οι φιλοξενούμενοι προσπάθησαν να συνέλθουν και να βρουν ένα γκολ που θα τους έβαζε στο παιχνίδι, ωστόσο στο 81΄ο Αντράντα δεν μπόρεσε με προβολή να μειώσει (έπειτα από γύρισμα του Μακρή). Τελευταία καλή στιγμή στο 84', με το σουτ του Γεμιστού που κατέληξε στην αγκαλιά του Βενετικίδη.