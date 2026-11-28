Ο Αστέρας Β' ΑΚΤΟR επικράτησε της Νίκης Βόλου στην Τρίπολη με 2-0, ενώ ο Πανσερραϊκός υπέταξε με 2-1 τον Πύργο, κάνοντας ανατροπή και πανηγύρισε τέταρτο διαδοχικό τρίποντο στη Super League 2.

Δύο εκπληξεις στα τρία ματς του Σαββάτου για τη 13η αγωνιστική της Super League 2. Mετά την ισοπαλία της πρωτοπόρου Μαρκό με τον ΠΑΟΚ Β', ο εξαιρετικός Αστέρας Β' AKTOR υπέταξε τη Νίκη Βόλου στην Τρίπολη με 2-0 και έδωσε την ευκαιρία στην ΑΕΛ Novibet να... ξεφύγει στο +3 από την 3η θέση και στην Athens Kallithea να προσπεράσει εκ νέου τους Θεσσαλούς.

Την ίδαι ώρα ο Πανσερραίκός επικράτησε με ανατροπή του Πύργου, εντός έδρας, με 2-1 και πανηγύρισε τέταρτο διαδοχικό τρίποντο, όντας πλέον στο -1 από τη δυάδα, έχοντας ματς περισσότερο από τoυς Λαρισαίους και την ομάδα της Καλλιθέας.

Αστέρας B' AKTOR - Νίκη Βόλου 2-0

Ο Αστέρας Β' AKTOR έβγαλε αντίδραση μετά την ήττα από την ΑΕΛ Novibet, επικρατώντας με 2-0 της Νίκης Βόλου στην Τρίπολη. Με αυτό το αποτέλεσμα, οι Αρκάδες παρέμενειναν στην 8η θέση κι έφτασαν τους 19 βαθμούς. Μεγάλος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης ήταν ο Άγγελος Κόλα, ο οποίος πέτυχε και τα δύο τέρματα της ομάδας του.

Οι γηπεδούχοι έδειξαν από νωρίς τις διαθέσεις τους, απειλώντας μόλις στο πρώτο λεπτό. Μετά από φάση διαρκείας στα καρέ της Νίκης, ο Κόλα έβγαλε εξαιρετική πάσα με το εξωτερικό, όμως ο Γραμμένος δεν κατάφερε με προβολή να στείλει την μπάλα προς την εστία.

Η ομάδα του Αλέκου Βοσνιάδη απάντησε με δύο σημαντικές ευκαιρίες. Στο 33', ο Λουκίνας βρέθηκε απέναντι από τον Κακαδιάρη και επιχείρησε να τον νικήσει με ψηλοκρεμαστό πλασέ, όμως ο νεαρός τερματοφύλακας μπλόκαρε την μπάλα. Πέντε λεπτά αργότερα, ο Βαφέας απείλησε με σουτ, αλλά ο Μεταξάς απομάκρυνε την μπάλα πάνω από τη γραμμή, κρατώντας το μηδέν.

Η υπεροχή του Αστέρα καρποφόρησε στο 45ο λεπτό. Ο Άγγελος Κόλα επιχείρησε ένα εντυπωσιακό σουτ έξω από την περιοχή, με την μπάλα να καταλήγει στο «παραθυράκι» της εστίας του Τσέλιου για το 1-0.

Στο δεύτερο μέρος, η Νίκη προσπάθησε να αντιδράσει και έφτασε κοντά στην ισοφάριση στο 66'. Ο Κακαδιάρης, ωστόσο, κράτησε το προβάδισμα της ομάδας του, νικώντας τον Ρινγκ σε τετ α τετ. Εννέα λεπτά αργότερα, ο τερματοφύλακας του Αστέρα δεν κατάφερε να μπλοκάρει την μπάλα, αλλά διόρθωσε άμεσα το λάθος του, αποκρούοντας το πλασέ του Τζίμα.

Το τελικό χτύπημα ήρθε στο 80ο λεπτό, με τον Αστέρα Β' AKTOR να «κλειδώνει» τη νίκη. Ο Κολιμάτσης έβγαλε εξαιρετική κάθετη μπαλιά, ο Κόλα βρέθηκε απέναντι από τον Τσέλιο και με ψύχραιμο πλασέ διαμόρφωσε το 2-0, το οποίο παρέμεινε μέχρι το τελευταίο σφύριγμα.

Αστέρας Β' AKTOR (Κοντοές): Κακαδιάρης, Μπουλούλης, Χατζηκυριάκος, Γρομητσάρης, Πομόνης, Μεταξάς (90+3′ Καλλαντζή), Ζόγκου (69′ Καλόγηρος), Κόλα, Κύρκος (59′ Φερνάντεθ), Σιμόνι (59′ Κολιμάτσης), Γραμμένος.

Νίκη Βόλου (Βοσνιάδης): Τσέλιος, Ρινγκ, Πασαλίδης, Βαφέας, Αρίας (64′ Φερνάντες), Πανικίδης, Σαλαμούρας (89′ Μακρυγιάννης), Πλέγας, Τζίμας, Πολέττο (46′ Μαχαίρας), Λουκίνας (64′ Μάντζης).

Super League 2 - 13η αγωνιστική

Σάββατο 28 Νοεμβρίου

Μαρκό - ΠΑΟΚ Β' 1-1

Αστέρας B' AKTOR - Νίκη Βόλου 2-0

Πανσερραϊκός - Πύργος 2-1

Κυριακή 29 Νοεμβρίου

Ελλάς Σύρου - ΑΕΛ Νovibet (12:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, Γήπεδο Ερμούπολης)

Αναγέννηση Καρδίτσας - Ολυμπιακός Β' (14:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, Δημ. Στάδιο Καρδίτσας)

Απόλλων Καλαμαριάς - Πανθρακικός (15:00, Γήπεδο Απόλλωνα Καλαμαριάς)

Πανιώνιος - Νέστος Χρυσούπολης (15:00, Γήπεδο Πανιωνίου)

Δευτέρα 30 Νοεμβρίου

Athens Kallithea - Ζάκυνθος (15:00, Δημ. Στάδιο Καλλιθέας) - ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ

Η βαθμολογία

Μαρκό 31

ΑΕΛ Novibet 23

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Νίκη Βόλου 23

Athens Kallithea 22

Πανσερραϊκός 22

Πανιώνιος 21

Ελλάς Σύρου 19

Αστέρας Β' AKTOR 19

Πανθρακικός 14

Αναγ. Καρδίτσας 13

ΠΑΟΚ Β' 13

Νέστος Χρυσ. 12

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Απ. Καλαμαριάς 10

ΠΑΣ Πύργος 10

Ολυμπιακός Β' 7

Ζάκυνθος 4