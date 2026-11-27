Σε μια μεγάλη εκδήλωση που έγινε στην «καρδιά» της Καλλιθέας ο Ερασιτέχνης του συλλόγου γιόρτασε τη συμπλήρωση 60 χρόνων ιστορίας, τιμώντας σημαντικές προσωπικότητες που άφησαν το αποτύπωμα τους.

Η «οικογένεια» της Καλλιθέας γιορτάζει για τα 60 χρόνια από την ίδρυση του συλλόγου και σε αυτό το πλαίσιο ο Ερασιτέχνης διοργάνωσε μια υπέροχη γιορτή με έντονη συγκινησιακή φόρτιση στο Δημοτικό Θέατρο Σχολικού Συγκροτήματος «Ίζολα», ώστε να τιμήσει ανθρώπους που συνέδεσαν το όνομα τους με την ιστορία της ομάδας.

Στην εκδήλωση ο ΓΣ Καλλιθέα βράβευσε ποδοσφαιριστές, προπονητές και παράγοντες του κλαμπ, μεταξύ των οποίων ο Υβ Τριαντάφυλλος, ο Φάνης Γκέκας, ο Λουκάς Καραδήμος, ο Μπάμπης Τεννές και ο Τάκης Λεμονής, αλλά και αθλητές από διάφορα τμήματα του συλλόγου.

Την εισαγωγή στην εκδήλωση έκανε ο πρόεδρος του ΓΣ, Σπύρος Παπαδόπουλος, ο οποίος, μεταξύ άλλων, έστειλε μήνυμα ενότητας με τη νέα εποχή του συλλόγου, τη διοίκηση της Athens Kallithea: «Είμαστε θεματοφύλακες μιας ζωντανής κληρονομιάς που ανήκει σε όλη την πόλη, ενός συλλόγου με πολύ βαριά φανέλα. Σήμερα, ο σύλλογός μας έχει περισσότερα από 900 παιδιά. Ο στόχος μας δεν είναι να γίνουν όλοι επαγγελματίες αθλητές αλλά καλοί άνθρωποι.

Η Καλλιθέα είναι μία και αδιαίρετη. Θέλω να ευχαριστήσω τους αδελφούς Φιλιππάκους, καθώς η παρουσία τους αποτελεί εγγύηση για το παρόν και το μέλλον του συλλόγου. Κάνουν ό,τι μπορούν, προκειμένου να δούμε και πάλι την ομάδα στην Α’ Εθνική, χωρίς τα προβλήματα του παρελθόντος.

Πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε και πως, γύρω στις 11 Απριλίου, θα είμαστε όλοι χαμογελαστοί. Θέλω να είστε όλοι κοντά στον σύλλογο».

Φυσικά, ο ΓΣ Καλλιθέα, τίμησε τη μνήμη του εμβληματικού και μακροβιότερου διοικητικού ηγέτη του συλλόγου, Νίκου Σαλευρή, ο οποίος συνέδεσε το όνομα του με την καθιέρωση της ομάδας στις επαγγελματικές κατηγορίας, όπως ανέφερε ο πρόεδρος του Ερασιτέχνη, ο οποίος παρέδωσε τιμητική πλακέτα στον γιό του, Γιώργο Σαλευρή.

Ειδική αναφορά στον Νίκο Σαλευρή έκανε κατά τη βράβευση του και ο Τάκης Λεμονής, ο οποίος είπε: «Μπορεί να μην κέρδισα κάποιον τίτλο εδώ, όμως κέρδισα την εκτίμηση και τον σεβασμό των φιλάθλων της Καλλιθέας. Ο κύριος Σαλευρής ήταν... κύριος και πολύ διαφορετικός άνθρωπος για το ποδόσφαιρο. Εύχομαι στον κύριο Φιλιππάκο η ομάδα του χρόνου να είναι στην Α' Εθνική».

Από την πλευρά του ο Δήμαρχος Καλλιθέας, Κώστας Ασκούνης, ανέφερε: «Η ομάδα της Καλλιθέας κατάφερε στο παρελθόν να φτάσει στην Α’ Εθνική, να μεγαλουργήσει και να αποτελέσει πρωταγωνίστρια δύναμη στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Σήμερα, η ομάδα μας δίνει τη δική της μεγάλη μάχη για να ανέβει στην Α’ Εθνική και ευχόμαστε να επιστρέψει ξανά στη μεγάλη κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Η σημαντικότερη παρακαταθήκη που αφήνουμε είναι ότι περισσότερα από 900 παιδιά ασχολούνται με τον αθλητισμό. Σε μια εποχή που η βία αποτελεί καθημερινό φαινόμενο, μπορούμε να στηριχθούμε μόνο στον αθλητισμό και τον πολιτισμό.

Η κορωνίδα του αθλητισμού είναι το ποδόσφαιρο, ωστόσο υπάρχουν και άλλα αθλήματα με τα οποία ασχολούνται τα παιδιά της Καλλιθέας».

Ο συνιδιοκτήτης της Athens Kallithea κι άλλοτε παίκτης της ομάδας, Πέτρος Φιλιππάκος, βραβεύτηκε από τον ΓΣ Καλλιθέα και είπε με έκδηλη συγκίνηση: «Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κύριο Παπαδόπουλο και στον κύριο Ασκούνη.

Πάντα είχα μία αρχή σε αυτή την ομάδα, την οποία προσπαθώ να μεταδώσω και στους ποδοσφαιριστές μας. Πρέπει πάντα να δίνω πρώτος το παράδειγμα. Η Καλλιθέα είναι πάνω από κάθε ποδοσφαιριστή, αλλά και πάνω από εμένα τον ίδιο.

Εγώ μπορεί σε 20 χρόνια να μην είμαι εδώ, όμως η ομάδα θα είναι! Στόχος μου είναι να κάνω τις θυσίες που χρειάζονται, βάζοντας σε δεύτερη μοίρα ακόμη και την προσωπική μου ζωή για χάρη αυτής της ομάδας.

Θέλω να σας κάνουμε περήφανους και να μπορείτε να λέτε: “Είμαι Καλλιθέα”».

Εκτός από ανθρώπους του ποδοσφαίρου το παρών στην εκδήλωση έδωσε η σπουδαία Ολυμπιονίκης, Βασιλική Μιλλούση, η οποία κατά τη βράβευση της ανέφερε: «Είναι μεγάλη και τιμή και χαρά αυτή η βράβευση και ότι είμαι ένα μικρό κομμάτι αυτής της ιστορίας. Είναι πάντα συγκίνηση όταν βλέπω τα 5 αστέρια της Καλλιθέας. Όπου κι αν φτάσων δεν θα ξεχάσω ποτέ από που ξεκίνησα»!

Από τη Γαλλία ταξίδεψε ο εμβληματικός Υβ Τριαντάφυλλος, ο οποίος μετά τη βράβευση του είπε: «Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαρούμενα 60 χρόνια. Εύχομαι του χρόνου να είμαι πάλι εδώ και η ομάδα να είανι στην Α' Εθνική». Ο άλλοτε παίκτης της Καλλιθέας και του Ολυμπιακού τιμήθηκε και από τον σύνδεσμο παλαιμάχων των Πειραιωτών.

Από τη γιορτή δεν θα μπορούσε να λείπει ο Φάνης Γκέκας, ο οποίος αναδείχθηκε στο «Ελ Πάσο» πριν κάνει την τεράστια καριέρα του στα γήπεδα της Ελλάδας και της Ευρώπης. «Είναι μεγάλη τιμή για μένα. Από αυτήν την ομάδα ξεκίνησε η σταδιοδρομία μου και έγινα αυτό που έγινα ως ποδοσφαιριστής. Ευχαριστώ τον κύριο Παπαδόπουλο και φυσικά τον αείμνηστο Νίκο Σαλευρή, χωρίς τον οποίο ίσως να μην ήμουν εδώ σήμερα», είπε ο άλλοτε διεθνής επιθετικός.

Την εκδήλωση τίμησαν και τρεις σπουδαίες αθλητικές προσωπικότητες παρόλο που δεν «συνδέονται» άμεσα με την Καλλιθέα. Ο λόγος για τους Στέλιο Μανωλά, Τότη Φυλακούρη και Σοφοκλή Σχορτσιανίτη.

Δείτε φωτορεπορτάζ από τη γιορτή της Καλλιθέας