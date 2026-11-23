Ο 38χρονος Βραζιλιάνος επιστρέφει στην αγωνιστική δράση με τη φανέλα του ΠΑΟΚ Β, παίρνοντας θέση στην αρχική ενδεκάδα και φορώντας το περιβραχιόνιο του αρχηγού!

Με τον Στέλιο Μαλεζά να πραγματοποιεί το ντεμπούτο του στην τεχνική ηγεσία και τον Τάισον να επιστρέφει στην αγωνιστική δράση ως αρχηγός, ο ΠΑΟΚ Β αντιμετωπίζει τη Νίκη Βόλου στο γήπεδο της Καλαμαριάς, για τη 12η αγωνιστική της Super League 2.

Ο Έλληνας τεχνικός πραγματοποιεί το πρώτο του παιχνίδι στον πάγκο της δεύτερης ομάδας του Δικεφάλου και στην παρθενική του ενδεκάδα επέλεξε τον 38χρονο Βραζιλιάνο μεσοεπιθετικό, δίνοντάς του μάλιστα και το περιβραχιόνιο.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι παρουσίες στις εξέδρες της Καλαμαριάς. Το παιχνίδι παρακολουθούν οι δυο γιοί του Ιβάν Σαββίδη, Γιώργος και Νίκος, ο αθλητικός διευθυντής του ΠΑΟΚ, Λέο Μάτος, και ο τεχνικός διευθυντής, Αντρέ Βιεϊρίνια, ενώ στο γήπεδο βρίσκονται επίσης οι Μαντί Καμαρά και Δημήτρης Χατσίδης.

Ο Μαλεζάς αναζητά ένα θετικό ξεκίνημα στη νέα του αποστολή, με τον ΠΑΟΚ Β να θέλει να αφήσει πίσω του τη βαριά ήττα στην Τρίπολη.

Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ Β: Νικολακούλης, Τσιότας, Πασαχίδης, Κωττάς, Αβράμπος, Ελευθεριάδης, Λεωνιδόπουλος, Τσοπούρογλου, Στύλος, Τάισον, Σιφναίος.

Στον πάγκο: Τσιντσόλης, Κούπενος, Βυρσωκινός, Σιδεράς, Απιατσιόνακ, Μπιασότο, Παπαγεωργίου, Καραγκέα, Γκαλεάνο, Τσιφούτης, Κανίς, Γραββάνης.