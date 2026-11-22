Ο Τάισον συμπεριλήφθηκε στην αποστολή του ΠΑΟΚ Β για την αναμέτρηση με τη Νίκη Βόλου (23/11, 15:00), με τον Στέλιο Μαλεζά να έχει στη διάθεσή του τον 38χρονο Βραζιλιάνο.

Η παρουσία του Τάισον είναι η είδηση στην αποστολή του ΠΑΟΚ Β για την εντός έδρας αναμέτρηση με τη Νίκη Βόλου, στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της Super League 2.

Ο 38χρονος Βραζιλιάνος, ο οποίος τις τελευταίες εβδομάδες προπονείται με τη δεύτερη ομάδα του Δικεφάλου, βρίσκεται για πρώτη φορά στην αποστολή της και πλέον είναι πιθανό να πάρει χρόνο συμμετοχής στο παιχνίδι της Δευτέρας (23/11).

Άλλωστε, όπως είχε αποκαλύψει η εκπομπή «Black Box» της FORZA, ο Τάισον είχε εκφράσει στον Στέλιο Μαλεζά την προθυμία του να βοηθήσει και αγωνιστικά τον ΠΑΟΚ Β, εφόσον ο προπονητής του το έκρινε απαραίτητο.

Για τους «ασπρόμαυρους», η αναμέτρηση με τη Νίκη Βόλου αποκτά ιδιαίτερη σημασία μετά τη βαριά ήττα στην Τρίπολη. Ο ΠΑΟΚ Β αναζητά τους πρώτους του βαθμούς με τον Μαλεζά στον πάγκο, έχοντας πλέον και την εμπειρία του Βραζιλιάνου στη διάθεσή του.

Από την αποστολή απουσιάζει ο τιμωρημένος Γιώργος Κοσίδης, όπως και οι Δημήτρης Μπαταούλας, Βαγγέλης Γκιόκα, Έντι Ντούνγκα και Δημήτρης Μπέρδος. Οι περισσότεροι από τους τελευταίους αναμένεται να ενισχύσουν την Κ19, η οποία αναχωρεί για τη Γερμανία.

Η αποστολή του ΠΑΟΚ Β: Νικολακούλης, Τσιντσόλης, Κωττάς, Αβράμπος, Απιατσιόνακ, Σιδεράς, Τσιότας, Πασαχίδης, Κούπενος, Βυρσωκινός, Τσοπούρογλου, Λεωνιδόπουλος, Ελευθεριάδης, Παπαγεωργίου, Μπιασότο, Τσιφούτης, Κανίς, Καραγκέα, Γκαλεάνο, Τάισον, Σιφναίος, Γραββάνης, Στύλος.