Πανσερραϊκός: Με GTA VI στο CAS τα «λιοντάρια»
Ο Πανσερραϊκός βρήκε έναν ιδιαίτερο τρόπο για να ξεκαθαρίσει ότι προσέφυγε στο CAS.
Τα «λιοντάρια», όπως είναι γνωστό, τιμωρήθηκαν με αφαίρεση τεσσάρων βαθμών στο πρωτάθλημα της Super League 2, ενώ στον Βόλο επιβλήθηκε ποινή αφαίρεσης τριών βαθμών, για τις δηλώσεις του Ντάνιελ Σούντγκρεν, που αφορούσαν τα δύο παιχνίδια των playoffs της σεζόν 2023-24.
Ο Πανσερραϊκός χρησιμοποίησε το GTA VI το περίφημο παιχνίδι, του οποίου η νέα έκδοση κυκλοφορεί έπειτα από 13 χρόνια και επικρατεί πανικός σε όλο τον κόσμο, προκειμένου να ενημερώσει για το CAS. Οι Σερραίοι αναφέρουν χαρακτηριστικά: «Είναι γνωστό πως αν μια ομάδα δεν πάρει μέρος στο trend GTA VI... έχει αφαίρεση βαθμών και πρόστιμο και ήδη έχουμε καταθέσει μια προσφυγή στο CAS!».
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Η ανάρτηση του Πανσερραϊκού
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