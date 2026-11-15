Με απίθανη εκτέλεση φάουλ του Καραμπέρη, ο Απόλλων Καλαμαριάς «φρέναρε» την Athens Kallithea, με τις δυο ομάδες να μένουν στο 1-1.

Όλα έδειχναν ένα εύκολο μεσημέρι στην Καλαμαριά για την Athens Kalltihea, που έβαλε από νωρίς τις βάσεις νίκης, με γκολ του Μπαουτίστα στο 33'. Ωστόσο, ο Απόλλων δεν παράτησε το παιχνίδι και εν τέλει δικαιώθηκε, αφού στο 73ο λεπτό ο Καραμπέρης με απίθανη απευθείας εκτέλεση φάουλ διαμόρφωσε το τελικό 1-1 στο ματς της 11ης αγωνιστικής της Superleague 2.

Παρόλα αυτά, η ομάδα του Βαγγέλη Μόρα με αυτόν τον πόντο έμεινε μόνη 2η (21β.) και στο -5 από την πρωτοπόρο Μαρκό (έχει αγώνα λιγότερο), ενώ ο Απόλλων Καλαμαριάς πήρε έναν σπουδαίο βαθμό στη μάχη παραμονής.

Το ματς:

Η πρώτη μεγάλη φάση του αγώνα άνηκε στους γηπεδούχους, με τον Προβυδάκη στο 12' να κάνει... στραβοκλωτσιά και την μπάλα να περνάει λίγο δίπλα από το αριστερό δοκάρι της ομάδας του. Στην εξέλιξη της φάσης ωστόσο, η Καλλιθέα κέρδισε πέναλτι σε ανατροπή του Ρόμο Πέρεζ. Παρόλα αυτά, ο Μιχάλης Μανιάς έστειλε την μπάλα άουτ από τα 11 βήματα!

Ο έμπειρος στράικερ είδε μάλιστα την μπάλα να μην του κάνει το χατίρι ούτε στο 29ο λεπτό, όταν σταμάτησε στο δοκάρι του Κυρίτση. Τελικά το πολυπόθητο προβάδισμα ήρθε τέσσερα λεπτά μετά (33'), με τον Μπαουτίστα να σκοράρει σε κενή εστία για το 1-0. Το ημίχρονο ολοκληρώθηκε με νέο δοκάρι, ξανά από τον Μανιά με κεφαλιά στο 45+1.

Στο δεύτερο μέρος ο Απόλλων πήρε την πρωτοβουλία των κινήσεων και κατόρθωσε να φέρει το ματς στα ίσα στο 73', με απίθανη απευθείας εκτέλεση φάουλ του Καραμπέρη, με την μπάλα να χτυπάει και στο δοκάρι πριν καταλήξει στα δίχτυα για το 1-1.

Στο 84' η ομάδα από τα Νότια προάστια της Αθήνας άγγιξε το 1-2, αλλά ο Κυρίτσης απέκρουσε το κοντινό τελείωμα του Τσιριγώτη. Μάλιστα, στο 90+1' ο Λεό έχασε μεγάλη ευκαιρία για να κάνει την ολική ανατροπή για τους γηπεδούχους, όταν εκτέλεσε άστοχα από καλή θέση.

Απόλλων Καλαμαριάς: Κυρίτσης, Μανωλάκης, Αθανασίου, Πέρεζ, Ντιαλόσι, Πιαστόπουλος, Καπρόφ, Ντε Σόουζα, Προύντζος, Ντιοπ, Βοριαζίδης

Athens Kallithea: Καστράτι, Κοσίδης, Μλάντεν, Χουχούμης, Αναστασίου, Προβυδάκης, Τζανδάρης, Μπαουτίστα, Κουρφαλίδης, Μανιάς, Πέρεζ.

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 11ης αγωνιστικής

Ελλάς Σύρου - Πανθρακικός 2-0

Πανσερραϊκός - Αναγέννηση Καρδίτσας 2-0

ΑΕΛ Novibet - Νέστος Χρυσούπολης 0-0

Αστέρας Τρίπολης Β' - ΠΑΟΚ Β' 4-0

Απόλλων Καλαμαριάς - Athens Kallithea 1-1

Μαρκό - Ζάκυνθος, 16/11 - 14:00

Πανιώνιος - Ολυμπιακός Β', 16/11 - 14:45

Νίκη Βόλου - Πύργος, 16/11 - 15:00

Η βαθμολογία

Μαρκό* 26 Athens Kallithea 21 ΑΕΛ Novibet 20 Ελλάς Σύρου 19 Νίκη Βόλου* 17 Πανιώνιος* 17 Πανσερραϊκός 16 Αστέρας Τρίπολης Β' 16 Πανθρακικός 13 Αναγέννηση Καρδίτσας 12 ΠΑΟΚ Β' 12 Νέστος Χρυσούπολης 9 Απόλλων Καλαμαριάς 9 Πύργος* 9 Ολυμπιακός Β'* 6 Ζάκυνθος* 4

*έχουν αγώνα λιγότερο