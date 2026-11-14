Η Ελλάς Σύρου επικράτησε με 2-0 του Πανθρακικού και έπιασε τετράδα.

Με γκολ του Μπουλάρι από πέναλτι και του Πρεβεζιάνου στο φινάλε, η Ελλάς Σύρου νίκησε με 2-0 τον Πανθρακικό στην Ερμούπολη και έπιασε τετράδα (19β) στη Superleague 2.

Οι γηπεδούχοι πατούσαν καλύτερα στο παιχνίδι και έχασαν τεράστια ευκαιρία στο 29’, όταν ο Τσιαντούλας εκτέλεσε άσχημα πέναλτι αλά πανένκα. Ωστόσο, δευτερόλεπτα μετά οι Συριανοί κέρδισαν νέο πέναλτι, το οποίο αυτή τη φορά μετέτρεψε σε γκολ ο Μπουλάρι, για το 1-0 στο 31’.

Μάλιστα, στο 51’ είχαν μεγάλη φάση και για το 2-0, αλλά ο Ζαχι αστόχησε εξ επαφής, ενώ δευτερόλεπτα πριν ο Καραργύρης είχε κάνει σπουδαία επέμβαση σε απευθείας εκτέλεση φάουλ.

Εξίσου σημαντική ευκαιρία χάθηκε και στο 77’, όταν ο Οτσοβέτσι δεν κατόρθωσε να σκοράρει με σουτ εντός περιοχής, με τον κίπερ του Πανθρακικού να αποκρούει εντυπωσιακά.

Τελικά, το 2-0 ήρθε στις καθυστερήσεις, με κοντινό πλασέ του Πρεβεζιάνου.