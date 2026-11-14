Ελλάς Σύρου - Πανθρακικός 2-0: Τρίτη σερί νίκη και τετράδα οι Νησιώτες
Με γκολ του Μπουλάρι από πέναλτι και του Πρεβεζιάνου στο φινάλε, η Ελλάς Σύρου νίκησε με 2-0 τον Πανθρακικό στην Ερμούπολη και έπιασε τετράδα (19β) στη Superleague 2.
Οι γηπεδούχοι πατούσαν καλύτερα στο παιχνίδι και έχασαν τεράστια ευκαιρία στο 29’, όταν ο Τσιαντούλας εκτέλεσε άσχημα πέναλτι αλά πανένκα. Ωστόσο, δευτερόλεπτα μετά οι Συριανοί κέρδισαν νέο πέναλτι, το οποίο αυτή τη φορά μετέτρεψε σε γκολ ο Μπουλάρι, για το 1-0 στο 31’.
Μάλιστα, στο 51’ είχαν μεγάλη φάση και για το 2-0, αλλά ο Ζαχι αστόχησε εξ επαφής, ενώ δευτερόλεπτα πριν ο Καραργύρης είχε κάνει σπουδαία επέμβαση σε απευθείας εκτέλεση φάουλ.
Εξίσου σημαντική ευκαιρία χάθηκε και στο 77’, όταν ο Οτσοβέτσι δεν κατόρθωσε να σκοράρει με σουτ εντός περιοχής, με τον κίπερ του Πανθρακικού να αποκρούει εντυπωσιακά.
Τελικά, το 2-0 ήρθε στις καθυστερήσεις, με κοντινό πλασέ του Πρεβεζιάνου.
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