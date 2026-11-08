Η Αναγέννηση Καρδίτσας ήρθε ισόπαλη 1-1 με την πρωτοπόρο Μαρκό, ενώ ΠΑΟΚ' και Αστέρας Τρίπολης Β', πέρασαν από Πύργο και Χρυσούπολη, αντίστοιχα.

Η Μαρκό είχε επικίνδυνη έξοδο και αυτό επιβεβαιώθηκε και στο χορτάρι. Η πρωτοπόρος ομάδα του Σούλη Παπαδόπουλου ήρθε ισόπαλη 1-1 στην Καρδίτσα με την Αναγέννηση, για την 10η αγωνιστική της Super League 2, αλλά συνεχίζει να είναι αήττητη και σε απόσταση ασφαλείας από τη δεύτερη και τρίτη θέση.

Σημαντικά διπλά, παράλληλα, πανηγύρισαν ο ΠΑΟΚ Β' και Αστέρας Τρίπολης Β' σε Πύργο και Χρυσούπολη, αντίστοιχα.

Αναγέννηση Καρδίτσας – Μαρκό 1-1

Η Αναγέννηση Καρδίτσας ήταν που είχε την πρώτη μεγάλη στιγμή στον αγώνα αυτόν. Στο 13′ η προσπάθεια του Μπαρμπόσα βρήκε στο δοκάρι του Έξαρχου. Στη συνέχεια οι γηπεδούχοι βρήκαν πρώτοι γκολ με το σουτ του Δρίτσα στο 67’. Ισοφάρισε το Μαρκό με το σουτ του Μιούλερ στο 72ο λεπτό. Το 1-1 έμεινε ως το τέλος.

Αναγέννηση Καρδίτσας: Τσιμόπουλος, Ευαγγέλου, Ουές, Θωμάι, Βιτλής (88′ Βουκαϊλοβιτς), Καραμπάς, Πίντσι, Εντιαγέ (60′ Μολίνας), Φοφανά (74′ Σλιμόν), Δρίτσας και Μπαρμπόσα (87′ Νινίκας).

Μαρκό: Έξαρχος, Καστάνιο, Τσάκνης, Σμάλης (46′ Στάμου), Ντέντλερ (68′ Μπουσάι), Φατιόν, Κυριακίδης (68′ Παυλίδης), Σεμπά, Μιούλερ, Μεντόσα και Ελ Αραμπί.

Νέστος Χρυσούπολης – Αστέρας Β’ 1-2

Ο Αστέρας Β’ πήρε το προβάδισμα στο σκορ στο πρώτο 45λεπτο για να κλείσει τον αγώνα με ένα σημαντικότατο διπλό. Στο 40′ ο Συνολάκης με σουτ «έγραψε» το 0-1. Οι Αρκάδες δεν κατάφεραν να κρατήσουν το σκορ αυτό (το υπέρ τους σκορ για το 0-1) ως το τέλος της αναμέτρησης.

Ο Νέστος έκανε το 1-1 μετά από εκτέλεση πέναλτι του Σέα στο 77’. Ωστόσο ο Αστέρας δεν είχε πει ακόμα την τελευταία του λέξη και στο 90+3′ με σουτ του Κόλα έγινε το τελικό 1-2.

Νέστος Χρυσούπολης: Αστράς, Τριμμάτης, Γκιώνης, Παντεκίδης (67′ Δερμιτζάκης), Λυμπεράκης, Γιαξής, Τουτόντα (46′ Μπαλτάς), Καντάβε (46′ Κωστίκα), Γιακουμάκης, Σαπουντζής (46′ Κασέμι) και Σάμπλιτς (58′ Σέα).

Αστέρας Τρίπολης Β’: Νικοπολίδης, Μπουλούλης, Τριανταφυλλόπουλος, Καράδαλης (46′ Χατζηκυριάκος), Πομόνης, Μεταξάς, Συνολάκης (75′ Σπυράκος), Κόλα, Κολιμάτσης, Σιμόνι (81′ Φρίμπονγκ) και Γραμμένος (90+5′ Ντερβίση).

ΠΑΣ Πύργος – ΠΑΟΚ Β' 2-4

Σ' ένα φοβερό ματς, ο ΠΑΟΚ Β' μετά την ήττα από την Αναγέννηση Καρδίτσας εκτός και την ισοπαλία με τη Ζάκυνθο εντός, πέρασε από την έδρα του Πύργου με τεσσάρα. Σκόρερ και των τεσσάρων τερμάτων του Δικεφάλου ο Στύλος! Στο 27' έκανε το 0-1 και στο 30' το 0-2. Ο Εραμούσπε στο 34' μείωσε με πέναλτι και στο 37' ο Μούσια ισοφάρισε με κεφαλιά.

Στο 45'+1' ο Στύλος με πέναλτι έκανε το 2-3 και στο 58' ο ίδιος παίκτης διαμόρφωσε το 4-2 που ήταν και το τελικό σκορ. Στο 92' οι γηπεδούχοι έμειναν με δέκα παίκτες, λόγω αποβολής του Λεμονή.

ΠΑΣ Πύργος: Γιαννίκογλου, Πρίφτη (62′ Λαζαρή), Ευαγγέλου, Εραμούσπε, Σκεντεράι (46′ Σαραμαντάς), Μούσια (62′ Χαντί), Σαρδέλης (25′ Γρίβας), Λεμονής, Μανσούρ, Δούμτσιος, Μαυριάς (79′ Κόκκορης).

ΠΑΟΚ Β': Νικολακούλης, Σιδεράς, Κωττάς, Αβράμμος, Ντούνγκα, Ελευθεριάδης (46′ Γκιόκα), Τσιότας (89′ Απάτσιονακ), Αζούζ (82′ Κώστογλου), Λεωνιδόπουλος, Ίκομπονγκ (75′ Μέντες), Στύλος (75′ Γραββάνης).

Τα αποτελέσματα της 10ης αγωνιστικής

Σάββατο 7/11

Πανσερραϊκός – Απόλλων Καλαμαριάς 2-1

Πανθρακικός – ΑΕΛ Novibet 0-3

Κυριακή 8/11

Ολυμπιακός Β' – Ελλάς Σύρου 2-4

Athens Kallithea – Πανιώνιος 2-0

Νέστος Χρυσούπολης – Αστέρας Τρίπολης Β' 1-2

Αναγέννηση Καρδίτσας – Μαρκό 1-1



Πύργος - ΠΑΟΚ Β' 2-4

Δευτέρα 9/11

Ζάκυνθος – Νίκη Βόλου

Η βαθμολογία

1. Μαρκό 26

2. Athens Kallithea 20

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3. ΑΕΛ Novibet 19

4. Πανιώνιος 17

5. Ελλάς Σύρου 16

6. Νίκη Βόλου 14

7. Πανσερραϊκός 13

8. Πανθρακικός 13

9. Αναγέννηση Καρδίτσας 12

10. Αστέρας Τρίπολης Β' 12

11. ΠΑΟΚ Β' 12

12. Πύργος 9

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13. Νέστος Χρυσούπολης 9

14. Απόλλωνας Καλαμαριάς 8

15. Ολυμπιακός Β' 6

16. Ζάκυνθος 4

* Ο Πανσερραϊκός έχει αφαίρεση τεσσάρων βαθμών.

** Νίκη Βόλου, Ζάκυνθος έχουν ένα ματς λιγότερο.

Η 11η αγωνιστική

ΑΕΛ Novibet - Νέστος Χρυσούπολης

Απ. Καλαμαριάς 1926 - Athens Kallithea

Αστέρας Τρίπολης Β' - ΠΑΟΚ Β'

Ελλάς Σύρου - Πανθρακικός

Μαρκό - Ζάκυνθος

Νίκη Βόλου - Π.Α.Σ. Πύργος

Πανιώνιος - Ολυμπιακός Β'

Πανσερραϊκός - Αναγ. Καρδίτσας