Με πρωταγωνιστές τους Μπουλάρι και Οτσοβέτσι που πέτυχε δυο γκολ, η Ελλάς Σύρου πήρε μεγάλο διπλό στο Ρέντη επί του Ολυμπιακού Β' με 2-4.

Μια πολύ σπουδαία εκτός έδρας νίκη, που την ανέβασε στους 16 βαθμούς και την 5η θέση της Superleague 2 πέτυχε το μεσημέρι της Κυριακής (8/11) η Ελλάς Σύρου απέναντι στον Ολυμπιακό Β' με 2-4, στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής.

Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με γκολάρα του Σαντή (14'), όμως οι Κυκλαδίτες επέστρεψαν στο ματς, έκαναν την ανατροπή και με πρωταγωνιστή τους Μπουλάρι και Οτσοβέτσι που πέτυχαν από 2 γκολ, πήραν το τρίποντο στο προπονητικό κέντρο του Ρέντη, όπου βρέθηκαν και παίκτες της πρώτης ομάδας για να παρακολουθήσουν τον αγώνα.

Το ματς:

Παρότι οι Συριανοί μπήκαν καλύτερα στο παιχνίδι, οι Ερυθρόλευκοι ήταν εκείνοι που πήραν προβάδισμα με απίθανο σουτ στο δεξί «Γ» από τον Σαντή στο 14ο λεπτό.

Η απάντηση ωστόσο ήταν άμεση από την ομάδα του Θανάση Στάικου, με τον Μπουλάρι να ισοφαρίζει σε 1-1 στο 22' από το σημείο του πέναλτι, το οποίο κέρδισε ο ίδιος. Μάλιστα λίγο αργότερα (29') λίγο έλειψε να γίνει η ανατροπή, αλλά ο κίπερ των γηπεδούχων απέκρουσε το δυνατό σουτ του Οτσοβέτσι.

Ότι δεν κατάφερε στο πρώτο μέρος, το έκανε με το «καλησπέρα» στο δεύτερο ο Νιγηριανός της Ελλάς Σύρου, που με δυνατό σουτ εντός περιοχής νίκησε στην κλειστή γωνία τον Τσομπανίδη για το 1-2 στο 49'. Ο εξτρέμ των νησιωτών είχε κέφια και δέκα λεπτά αργότερα (59') μετά από φάση διαρκείας στα καρέ του Ολυμπιακού, σκόραρε και πάλι για το 1-3!

Η ομάδα του Ρούμπιο ανέβασε την απόδοσή της και μείωσε σε 2-3 στο 74ο λεπτό, όταν ο Μπιλάλ εκτέλεσε όμορφα μέσα από την περιοχή τον Καραργύρη, με το τελικό 2-4 να διαμορφώνει στο τελευταίο (5ο) λεπτό των καθυστερήσεων ο Μπουλάρι με κοντινό σουτ.