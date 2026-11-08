Ολυμπιακός: Στο πλάι της Β' ομάδα μέλη της πρώτης - ποιοι ποδοσφαιριστές έδωσαν το παρών στις εξέδρες
Η στήριξη που υπάρχει στον Ολυμπιακό Β' από τους ανθρώπους της πρώτης ομάδας είναι γνωστή και ουκ ολίγες φορές, δεδομένων και των συνθηκών, έχουμε δει παίκτες και μέλη του σταφ να δίνουν το παρών σε αγώνες της Superleague 2.
Αυτή τη φορά στο παιχνίδι κόντρα στην Ελλάς Σύρου και λίγες ώρες πριν το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, τέσσερις ποδοσφαιριστές βρέθηκαν στις εξέδρες στο προπονητικό του Ρέντη για να δουν τη Β' ομάδα.
Ο Ρέτσος και ο Σάλιακας θυμήθηκαν τα... παλιά καθώς αμφότεροι μοιράστηκαν το συγκεκριμένο γήπεδο ως μέλη των μικρότερων ηλικιακών γκρουπ της ομάδας ενώ παρέα τους ήταν ο Τσικίνιο με τον Ζότα Σίλβα αλλά και ο Αβραάμ Παπαδόπουλος.
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