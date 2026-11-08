Ο Παναγιώτης Σαντής πέτυχε ένα πανέμορφο γκολ στο παιχνίδι του Ολυμπιακού Β' με την Ελλάς Σύρου για τη Superleague 2.

Με ένα πολύ όμορφο γκολ από τον Παναγιώτη Σαντή, ο Ολυμπιακός Β' πήρε προβάδισμα -προσωρινά- απέναντι στην Ελλάς Σύρου, στο μεταξύ τους παιχνίδι (Live στο Gazzetta) για την 10η αγωνιστική της Superleague 2.

Ο 19χρονος στράικερ των Πειραιωτών που εντάχθηκε στην Ακαδημία τον περασμένο καλοκαίρι, άνοιξε το σκορ στο 14ο λεπτό της συνάντησης. Αφού υποδέχθηκε την μπάλα με πλάτη, γύρισε εξαιρετικά απέναντι στον προσωπικό του αντίπαλο και με ένα δυνατό σουτ με το αριστερό έστειλε την μπάλα στο «Γ» του Καραργύρη για το 1-0.

Λίγο αργότερα (22'), ένας πρώην παίκτης των Πειραιωτών, ο Εμιλιάνο Μπουλάρι, ισοφάρισε για τους Συριανούς.