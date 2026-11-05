Φιλιππάκος: «Στόχος η άνοδος στη Super League και στη συνέχεια θέλουμε να διεκδικήσουμε συμμετοχή στην Ευρώπη»

Στο πλαίσιο μεγάλου αφιερώματος της διεθνούς ιστοσελίδας «Goal» ο Τεντ Φιλιππάκος μίλησε για την εμπορική επιτυχία της Athens Kallithea και έθεσε ως στόχο τη συμμετοχή της ομάδας σε ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Η Athens Kallithea μπορεί να αγωνίζεται στη Super League 2 και να έχει μια συμμετοχή στην κορυφαία κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου την τελευταία 20ετία, όμως στην εποχή της διοίκησης των αδελφών Φιλιππάκων έχει καταφέρει να έχει μια διεθνή αναγνώριση, λόγω της τεράστιας εμπορικής επιτυχίας των εμφανίσεων της, οι οποίες την τελευταία διετία πουλήθηκαν σε 62 χώρες.

Σε αυτό το πλαίσιο μία από τις γνωστότερες διεθνείς ιστοσελίδες αθλητικής ενημέρωσης, το Goal.com, έκανε μακροσκελές αφιέρωμα στο κλαμπ της Αττικής, στο οποίο φιλοξενήθηκαν και δηλώσεις του προέδρου της ομάδας, Τεντ Φιλιππάκου. Ο συνιδιοκτήτης του συλλόγου αναφέρθηκε στην πορεία αυτών των ετών, ενώ έθεσε ως στόχο αρχικά την επάνοδο και εν συνεχεία την έξοδο στην Ευρώπη!

Το σχετικό δημοσίευμα αναφέρει μεταξύ άλλων:

«Μπορεί να μην γνωρίζετε την Athens Kallithea με το όνομά της, όμως είναι πολύ πιθανό κάποια στιγμή να έχετε δει μία από τις φανέλες της και τα χαρακτηριστικά, ρετρό αλλά ταυτόχρονα διακριτικά σχέδιά της. Είτε μέσα από εντυπωσιακές αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είτε σε κάποιο γήπεδο 5x5, είτε σε μια τυχαία στιγμή στους πιο πολυσύχναστους δρόμους κάποιας μεγάλης πόλης.

Ο σύλλογος έχει ήδη καταφέρει να ξεπεράσει κατά πολύ το μέγεθός του στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ωστόσο, ένας μετασχηματισμός που πραγματοποιήθηκε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας τού χάρισε ξεχωριστή θέση στον ποδοσφαιρικό κόσμο. Παράλληλα, συνεχίζει να ενισχύει τη διεθνή του παρουσία ως ένα ιδιαίτερο brand ποδοσφαιρικής κουλτούρας.

Στόχος του πλέον είναι η σταθερή επιτυχία τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδων, καθώς και η πρώτη συμμετοχή του σε ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Αυτή είναι η ιστορία του πώς μια μικρή ομάδα της Αθήνας έγινε ένα από τα πιο ξεχωριστά ποδοσφαιρικά κλαμπ στον κόσμο — και η πορεία της έχει ακόμη πολλά να προσφέρει».

Από την πλευρά του ο Τεντ Φιλιππάκος είπε:

«Θεωρήσαμε ότι η Καλλιθέα ήταν ιδανική για εμάς και αγοράσαμε την ομάδα όταν αγωνιζόταν στην τρίτη κατηγορία. Ο σύλλογος είχε μια όμορφη ιστορία, αλλά είχε περάσει δύσκολες στιγμές μετά τον θάνατο του επί χρόνια ιδιοκτήτη του, Νίκου Σαλευρή, το 2013. Θέλαμε να του δώσουμε νέα ζωή. Μας άρεσαν η τοποθεσία, η γειτονιά, τα χρώματα και το γήπεδο.

Πρώτα απ' όλα, είναι κάτι προσωπικό. Είναι μια αληθινή ιστορία αγάπης. Παρακολουθώντας αυτή την ομάδα, είναι μάλλον ξεκάθαρο πόσο πολύ αγαπάμε με τον Peter τόσο τον σύλλογο όσο και ο ένας τον άλλον. Γύρω από αυτό έχουμε δημιουργήσει μια μικρή οικογένεια ανθρώπων που αισθάνονται το ίδιο, συμπεριλαμβανομένων των συνεργατών, του προσωπικού και όλων όσοι συμμετέχουν. Πιστεύω ότι αυτό γίνεται αντιληπτό.

Δεύτερον, υπάρχει μια αποστολή. Ο Peter κι εγώ είμαστε ιδιοκτήτες, έχουμε επενδύσει πολλά χρήματα και πραγματικά χρειαζόμαστε να πετύχει ο σύλλογος. Φυσικά, θα ήταν υπέροχο κάποια στιγμή να αναγνωριστεί αυτό που δημιουργούμε.

Ωστόσο, η ομάδα δεν καθοδηγείται από τον εγωισμό, την απληστία ή κάποιο προσωπικό συμφέρον. Το κίνητρό μας είναι κάτι μεγαλύτερο από εμάς τους ίδιους.

Όταν η αποστολή είναι ξεκάθαρη, έχει ουσία και αγγίζει τους ανθρώπους, αυτό γίνεται αντιληπτό.

Τρίτον, σίγουρα βοηθά το γεγονός ότι έχω μια αρκετά ξεχωριστή αισθητική αντίληψη. Και δεν πρόκειται απλώς για την εξωτερική εμφάνιση, αλλά για κάτι που έχει βάθος και συνοχή σε κάθε λεπτομέρεια: από τις φανέλες και την εικόνα που παρουσιάζουμε στο διαδίκτυο μέχρι τη μουσική στο γήπεδο και τις αμέτρητες μικρές λεπτομέρειες.

Είναι ένας τομέας υποκειμενικός, αλλά έχω την ικανότητα να αντιλαμβάνομαι διαισθητικά πώς πρέπει να φαίνεται και τι αίσθηση πρέπει να αποπνέει ο σύλλογός μας. Πιστεύω ότι αυτό βοηθά να τραβάμε την προσοχή του κόσμου.

Ως μικρότερη ομάδα, δεν διαθέτουμε τους απεριόριστους πόρους και την απήχηση των μεγάλων συλλόγων. Αυτό, όμως, δεν περιορίζει τη δύναμη της ταυτότητάς μας.

Στην πραγματικότητα, ορισμένοι μεγάλοι σύλλογοι έχουν εξελιχθεί σε δύσκαμπτους εταιρικούς οργανισμούς και αυτό μπορεί να θολώσει την πραγματική τους ταυτότητα. Στη δική μας περίπτωση, η ταυτότητα μπορεί να εκφράζεται πιο άμεσα και αυθεντικά.

Ένα βασικό στοιχείο της ζήτησης είναι ένα είδος τουρισμού από απόσταση. Όταν εισέρχεσαι στον δικό μας κόσμο, παίρνεις μια γεύση από το δικό μας κομμάτι της Αθήνας. Μια φανέλα της Athens Kallithea FC αποτελεί μια απτή, φορέσιμη προέκταση αυτής της εμπειρίας.

Χωρίς αμφιβολία, μας βοηθά επίσης το γεγονός ότι βρισκόμαστε σε μια αγαπημένη πόλη που επισκέπτονται αμέτρητοι άνθρωποι κάθε χρόνο. Το μόνο που χρειάζεται είναι να είμαστε προσιτοί και να αφήνουμε την πόρτα μας ανοιχτή για όλους.

Αναγνωρίσαμε ότι το ποδοσφαιρικό περιβάλλον στην Ελλάδα είχε γίνει υπερβολικά τοξικό τα τελευταία χρόνια, με μεγάλο μέρος της κοινωνίας να απομακρύνεται από το άθλημα. Θέλαμε να δημιουργήσουμε ένα είδος όασης, όπου τα πράγματα θα μπορούσαν να είναι διαφορετικά και να ξεκινήσει μια αλλαγή.

Το αποτέλεσμα είναι ότι έχουμε δει στο γήπεδό μας ανθρώπους που παρακολουθούσαν έναν ποδοσφαιρικό αγώνα για πρώτη φορά στη ζωή τους ή έπειτα από πάρα πολύ καιρό. Και όλα αυτά έχουν συνυπάρξει σε απόλυτη αρμονία με τους παραδοσιακούς φιλάθλους μας.

Ο σύλλογός μας ανήκει στο κορυφαίο επίπεδο, από κάθε άποψη. Η ομάδα προσελκύει μεγάλη προσοχή λόγω του brand της, αλλά έχουμε κάνει επίσης πολλή δουλειά στο καθαρά ποδοσφαιρικό κομμάτι, για την οποία είμαστε περήφανοι.

Ήρθε η ώρα να κάνουμε το επόμενο βήμα και να επιστρέψουμε εκεί όπου ανήκουμε. Και, πολύ απλά, η Super League προσφέρει την οικονομική σταθερότητα που χρειαζόμαστε για να συνεχίσουμε να αναπτυσσόμαστε.

Πιστεύουμε ότι μπορούμε να συνεχίσουμε να πετυχαίνουμε περισσότερα από όσα αναλογούν στο μέγεθός μας. Στόχος μας είναι να εξασφαλίσουμε την άνοδο στη Super League αυτή τη σεζόν και στη συνέχεια θέλουμε να διεκδικήσουμε κάποια στιγμή την πέμπτη θέση και τη συμμετοχή σε ευρωπαϊκή διοργάνωση της UEFA».