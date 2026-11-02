Πανσερραϊκός κατά διαιτησίας: «Οι μηνύσεις τελικά έπιασαν τόπο»

Ο Πανσερραϊκός με ανακοίνωσή του στράφηκε κατά της διαιτησίας με αφορμή τη βαριά ήττα του με 5-0 από τον Πανιώνιο.

Ο Πανιώνιος συνέτριψε τον Πανσερραϊκό στη Νέα Σμύρνη με 5-0 κι επέστρεψε στη δυάδα της Super League 2. Ωστόσο, οι Σερραίοι είχαν έντονα παράπονα από τις διαιτητικές αποφάσεις του Νταούλα στο συγκεκριμένο ματς, τα οποία μοιράστηκαν μέσω ανακοίνωσής τους στα social media.

Συγκεκριμένα, ο σύλλογος εξαπέλυσε πυρά κατά του Νταούλα του βοηθού του Νίκου Μαυροκορδόπουλου αναφερόμενος σε «μηνύσεις που έπιασαν τόπο», που σχετίζονται με τις ενέργειες των Κυανέρυθρων στο παιχνίδι τους με τη Μαρκό.

Στην ανάρτησή τους επεσύναψαν δύο φωτογραφίες κι έγραψαν στη σχετική λεζάντα:

Οι μηνύσεις τελικά έπιασαν τόπο! Έχει επιτραπεί πλέον ο εκφοβισμός της διαιτησίας, οπότε πρέπει και εμείς να πάρουμε ανάλογα μέτρα;

Στο πρώτο ημίχρονο ο κ. Νταούλας του Συνδέσμου Δυτικής Αττικής αρνείται πέναλτι σε χέρι ποδοσφαιριστή του Πανιωνίου

Στο δεύτερο ημίχρονο ο βοηθός κ. Μαυροκορδόπουλος του Συνδέσμου Αρκαδίας είναι απλά… αλλού στην φάση ακύρωσης του γκολ της ομάδας μας ως οφσάιντ».

