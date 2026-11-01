Η ΑΕΛ Novibet επικράτησε με 2-1 του Ολυμπιακού Β', ο οποίος παραμένει στην επικίνδυνη ζώνη της Superleague 2.

Ο Ολυμπιακός Β' πάλεψε στην έδρα της ΑΕΛ Novibet αλλά εν τέλει γνώρισε την ήττα με 2-1 και παρέμεινε στις χαμηλές θέσεις της Superleague 2, την ίδια στιγμή που οι Θεσσαλοί συνεχίζουν να διεκδικούν το εισιτήριο για την επιστροφή στη μεγάλη κατηγορία.

Το πρώτο ημίχρονο δεν είχε πολλές μεγάλες στιγμές, με την ΑΕΛ να έχει τον πρώτο λόγο και να καταφέρνει να φτάσει κοντά στο γκολ στο 42ο λεπτό, ωστόσο η μπάλα σταμάτησε στο δοκάρι του Τσοπμπανίδη μετά από σουτ του Παπαγεωργίου. Στο δεύτερο ημίχρονο, οι Θεσσαλοί έφτασαν ξανά κοντά στο 1-0 αλλά ο Παπαγεωργίου είδε την εκτέλεση πέναλτι να σταματά εκ νέου στο δοκάρι του Έλληνα πορτιέρε.

Τελικά τρίτη και φαρμακέρη αλλά αυτή τη φορά από τον Μακρή, ο οποίος κεφαλιά έλυσε τον γόρδιο δεσμό και έκανε το 1-0 για την ΑΕΛ στο 58ο λεπτό. Στο 67ο λεπτό, οι γηπεδούχοι διπλασίασαν τα τέρματα τους, όταν ο Καμπετσής έφυγε στην πλάτη της αντίπαλης άμυνας, πέρασε τον Γεωργακόπουλο και σε κενή εστία ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 2-0.

Οι Πειραιώτες αντέδρασαν και άγγιξαν το 2-1 στο 79' όμως το υπέροχο σουτ του Σάντη σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι. Βέβαια, ο ίδιος παίκτης πέτυχε ένα πανέμορφο γκολ στο 90' με ανάποδο ψαλίδι μέσα στην περιοχή, ξαναβάζοντας τον Ολυμπιακό στο παιχνίδι, χωρίς να φτάσει εν τέλει η ανατροπή.

ΑΕΛ (Οφρυδόπουλος): Βενετικίδης, Αγαπάκης, Γκρόζος, Τσελεπίδης, Ρισβάνης, Παρράς (68′ Ζτούπης), Παπαγεωργίου (68′ Λέλεκας), Τσιγγάρας, Νοικοκυράκης (84′ Πινακάς), Καμπετσής, Μακρής.

Ολυμπιακός Β (Ρούμπιο): Τσομπανίδης (46′ Γεωργακόπουλος), Μπακούλας (83′ Πλις), Μπιλάλ (83′ Αγγελάκης), Τανούλης, Σιώζιος, Φίλης, Ζουγλής, Μαρτίνης, Λεγκίσι, Αβραμούλης, Τουφάκης.

Η βαθμολογία

1. Μαρκό 22

2. Athens Kallithea 17

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3. ΑΕΛ 16

4. Νίκη Βόλου 14

5. Πανιώνιος 14

6. Πανθρακικός 13

7. Αναγ. Καρδίτσας 11

8. Πανσερραϊκός 10

9. Ελλάς Σύρου 10

10. Αστέρας AKTOR Β' 9

11. ΠΑΟΚ Β' 8

12. Απόλλωνας Καλαμαριάς 8

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13. Νέστος Χρυσούπολης 8

14. Πύργος

15. Ολυμπιακός Β' 6

16. Ζάκυνθος 3

* Ο Πανσερραϊκός έχει τιμωρηθεί με -4 βαθμούς.

