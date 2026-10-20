Ίκομπονγκ: Από τα δοκιμαστικά του ΠΑΟΚ Β' στον τίτλο του MVP

Ο Αμπασιεκένε Ίκομπονγκ ήρθε από τη Νιγηρία για να διεκδικήσει μια θέση στον ΠΑΟΚ Β και πλέον αρχίζει να ξεχωρίζει, παίζοντας σε διαφορετικό ρόλο από εκείνον για τον οποίο αποκτήθηκε.

Μια βαθιά μπαλιά του Λεωνιδόπουλου, ένα έξυπνο τελείωμα πάνω από τον Κυρίτση και ο Αμπασιεκένε Ίκομπονγκ έβαλε από νωρίς τον ΠΑΟΚ Β σε θέση οδηγού απέναντι στον Απόλλωνα Καλαμαριάς. Ο Νιγηριανός μέσος άνοιξε το σκορ στο 12ο λεπτό και αναδείχθηκε MVP της χθεσινής αναμέτρησης, στην οποία οι «ασπρόμαυροι» επικράτησαν με 2-1, φτάνοντας τους οκτώ βαθμούς στη Super League 2.

Πίσω από την εμφάνιση του 20χρονου ποδοσφαιριστή κρύβεται μια ιστορία και μια μεταγραφή που προέκυψε μέσα από δοκιμαστικά. Ο Ίκομπονγκ έφτασε στη Θεσσαλονίκη από την CATS FC της Νιγηρίας, μαζί με άλλους τρεις συμπατριώτες του, προκειμένου να αξιολογηθεί από τους ανθρώπους του «Δικεφάλου». Έπεισε με τα αγωνιστικά χαρακτηριστικά του και εξασφάλισε συμβόλαιο έως τις 30 Ιουνίου 2027.

Η αρχική αξιολόγησή του αφορούσε κυρίως τις θέσεις του αμυντικού και του κεντρικού μέσου. Ένας ποδοσφαιριστής με ταχυδυναμικά στοιχεία, ικανός να αγωνιστεί τόσο ως «εξάρι» όσο και ως «οκτάρι». Στην πορεία, όμως, προέκυψε και μια διαφορετική προοπτική.

Από το «εξάρι» στο «δέκα»

Ο Ντάνι Πονς τον χρησιμοποίησε απέναντι στον Απόλλωνα σε ελεύθερο ρόλο πίσω από τον 30χρονο γεννημένο στο Άμστερνταμ επιθετικό, Μαρκ Σιφναίο, δίνοντάς του τη δυνατότητα να κινηθεί πιο κοντά στην αντίπαλη περιοχή. Εκεί ο Ίκομπονγκ αξιοποίησε την ταχύτητά του, τις κινήσεις του χωρίς την μπάλα και την ικανότητά του να εκτελεί.

Δεν είναι τυχαίο ότι αυτή είναι και η θέση στην οποία ο ίδιος αισθάνεται πιο άνετα.

«Πιστεύω ότι είμαι πιο επικίνδυνος σαν επιτελικός μέσος στο “δέκα”. Μπορώ να διαχειριστώ το παιχνίδι από εκείνη τη θέση. Προτιμώ να παίζω εκεί, αλλά ακόμα μεγαλώνω ως ποδοσφαιριστής», είχε εξηγήσει πρόσφατα σε συνέντευξή του.

Η εμφάνισή του στην Καλαμαριά ήρθε να ενισχύσει αυτή την άποψη, με τον ΠΑΟΚ Β να βρίσκει στο πρόσωπό του έναν ποδοσφαιριστή που μπορεί να προσφέρει και στο δημιουργικό κομμάτι. Ήταν μια εμφάνιση που επιβεβαίωσε ότι ο ποδοσφαιριστής που κέρδισε μια θέση στο ρόστερ μέσα από δοκιμαστικά μπορεί πλέον να διεκδικήσει και πρωταγωνιστικό ρόλο στην ομάδα.

Η προσαρμογή στη Θεσσαλονίκη

Η εγκατάσταση στη Θεσσαλονίκη δεν ήταν εύκολη για τον νεαρό Νιγηριανό. Η αλλαγή χώρας, οι διαφορετικές απαιτήσεις του ελληνικού ποδοσφαίρου και η γλώσσα αποτέλεσαν τα πρώτα εμπόδια.

«Η πρώτη μου σεζόν δεν ήταν αυτό που περίμενα, γιατί ήρθα κατευθείαν από τη Νιγηρία και έπρεπε να προσαρμοστώ. Τώρα νιώθω καλύτερα σωματικά», είχε παραδεχθεί.

Σημαντικό ρόλο στην καθημερινότητά του έχει ο αρχηγός του ΠΑΟΚ Β, Δημήτρης Τσοπούρογλου, που τον βοηθά ακόμη και στην εκμάθηση των ελληνικών.

«Η γλώσσα είναι δύσκολη, αλλά προσπαθώ να μιλάω με τους παίκτες που με βοηθάνε. Ο Τσοπούρογλου ο αρχηγός με βοηθάει πολύ», είχε αναφέρει ο Ίκομπονγκ.

Η βελτίωση της φυσικής του κατάστασης και η μεγαλύτερη εξοικείωση με τις απαιτήσεις της κατηγορίας αρχίζουν πλέον να αποτυπώνονται και στις εμφανίσεις του.