Νίκη Βόλου - Ολυμπιακός Β': Οι Ερυθρόλευκοι γύρισαν το ματς και νίκησαν με 1-2
Τι και εάν βρέθηκε πίσω στο σκορ σε μία φάση όπου διαμαρτυρήθηκε για φάουλ στο ξεκίνημά της (σε χτύπημα αντιπάλου στον Ζουγλή); Ο Ολυμπιακός Β' βρήκε αντίδραση και λύσεις για το τελικό 1-2 με τη Νίκη Βόλου.
Στο 45+2' η Νίκη προηγήθηκε με αυτογκόλ του Γκοτζαμανίδη μετά από σουτ που έγινε και ενώ οι Πειραιώτες φώναξαν για χτύπημα στο πρόσωπο του Ζουγλή στην αρχή της φάσης.
Στο 57' ο Ζουγλής με σουτ έκανε το 1-1 και στο 64' ο Μπιλάλ με εύστοχο χτύπημα πέναλτι το 1-2 και ενώ στη συνέχεια υπήρξαν νεύρα ανάμεσα στους παίκτες των 2 ομάδων λόγω του πανηγυρισμού του παίκτη των Πειραιωτών.
Στη διάρκεια του αγώνα υπήρξαν και δύο δοκάρια. Στο 13' η κεφαλιά του Λουκίνα βρήκε στο οριζόντιο δοκάρι του Τσομπανίδη. Στο 84' η κεφαλιά του Μάντζη πήγε στο οριζόντιο δοκάρι του Τσομπανίδη.
Νίκη Βόλου (Μαλεζάς): Γκαραβέλης, Κιβρακίδης, Βαφέας, Τζανετόπουλος, Ρινγκ, Ομοενγκά (77′ Πλέγας), Έππας, Παμλίδης (77′ Φερνάντες), Ράιος (53′ Λίγδας), Τζίμας (77′ Πολέτο) και Λουκίνας (65′ Μαντζής).
Ολυμπιακός Β' (Ρούμπιο): Τσομπανίδης, Μπάκουλας (46′ Φίλης), Μπιλάλ (68′ Σάντης), Γκοτζαμανίδης, Τανούλης, Κολοκοτρώνης (60′ Λεγκίσι), Σιώζιος, Κουτσογούλας, Ζουγλής, Πλις (60′ Λιάτσος) και Τουφάκης (89′ Αγγελάκης).
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.