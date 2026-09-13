Με τα γκολ των Ζουγλή και Μπιλάλ ο Ολυμπιακός Β' επικράτησε της ομάδας της Νίκης Βόλου με το εκτός έδρας 1-2.

Τι και εάν βρέθηκε πίσω στο σκορ σε μία φάση όπου διαμαρτυρήθηκε για φάουλ στο ξεκίνημά της (σε χτύπημα αντιπάλου στον Ζουγλή); Ο Ολυμπιακός Β' βρήκε αντίδραση και λύσεις για το τελικό 1-2 με τη Νίκη Βόλου.

Στο 45+2' η Νίκη προηγήθηκε με αυτογκόλ του Γκοτζαμανίδη μετά από σουτ που έγινε και ενώ οι Πειραιώτες φώναξαν για χτύπημα στο πρόσωπο του Ζουγλή στην αρχή της φάσης.

Στο 57' ο Ζουγλής με σουτ έκανε το 1-1 και στο 64' ο Μπιλάλ με εύστοχο χτύπημα πέναλτι το 1-2 και ενώ στη συνέχεια υπήρξαν νεύρα ανάμεσα στους παίκτες των 2 ομάδων λόγω του πανηγυρισμού του παίκτη των Πειραιωτών.

Στη διάρκεια του αγώνα υπήρξαν και δύο δοκάρια. Στο 13' η κεφαλιά του Λουκίνα βρήκε στο οριζόντιο δοκάρι του Τσομπανίδη. Στο 84' η κεφαλιά του Μάντζη πήγε στο οριζόντιο δοκάρι του Τσομπανίδη.

Νίκη Βόλου (Μαλεζάς): Γκαραβέλης, Κιβρακίδης, Βαφέας, Τζανετόπουλος, Ρινγκ, Ομοενγκά (77′ Πλέγας), Έππας, Παμλίδης (77′ Φερνάντες), Ράιος (53′ Λίγδας), Τζίμας (77′ Πολέτο) και Λουκίνας (65′ Μαντζής).

Ολυμπιακός Β' (Ρούμπιο): Τσομπανίδης, Μπάκουλας (46′ Φίλης), Μπιλάλ (68′ Σάντης), Γκοτζαμανίδης, Τανούλης, Κολοκοτρώνης (60′ Λεγκίσι), Σιώζιος, Κουτσογούλας, Ζουγλής, Πλις (60′ Λιάτσος) και Τουφάκης (89′ Αγγελάκης).