Με τον έμπειρο σε επίπεδο Superleague 2, Σπύρο Κωστόπουλο, ενισχύθηκε η άμυνα της Ελλάς Σύρου.

Η Ελλάς Σύρου συνεχίζει δυναμικά στο καλοκαιρινό μεταγραφικό παζάρι, με τους ανθρώπους του συλλόγου να κάνουν σημαντική προσπάθεια για να προσφέρουν στον Θανάση Στάικο το καλύτερο δυνατό υλικό, ενόψει της νέας σεζόν στη Superleague 2.

Στο πλαίσιο αυτό, οι Κυκλαδίτες ενισχύθηκαν με τον έμπειρο από την (Β') Κατηγορία, ακραίο αμυντικό Σπύρο Κωστόπουλο, που τις περασμένες δυο σεζόν φορούσε τη φανέλα του Αιγάλεω.

Ο 25χρονος που μετράει περισσότερες από 100 συμμετοχές σε επαγγελματικές κατηγορίες, έχει μεταξύ άλλων αγωνιστεί σε Ηρακλή και Ηλιούπολη.

Η ανακοίνωση:

Η ΠΑΕ Ελλάς Σύρου ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον αμυντικό, Σπύρο Κωστόπουλο.

Ο Κωστόπουλος μετρά περισσότερες από 100 συμμετοχές στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο, έχοντας αγωνιστεί μεταξύ άλλων σε Ηλιούπολη, Ηρακλή.

Τις δυο περασμένες σεζόν φορούσε τη φανέλα του Αιγάλεω, αποτελώντας έναν από τους καλύτερους ακραίους οπισθοφύλακες του πρωταθλήματος.

Σπύρο, σε καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Ελλάς Σύρου και σου ευχόμαστε υγεία και πολλές επιτυχίες.