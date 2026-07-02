Την απόκτηση του 31χρονου αμυντι9κού μέσου, Άγγελου Οικονόμου ανακοίνωσε ο Πανσερραϊκός.

Ο Πανσερραϊκός μπορεί να μην κατάφερε να μείνει στην Super League, ωστόσο στα... λιοντάρια σήκωσαν μανίκια και με τις κινήσεις τους δείχνουν πως στόχος τους είναι η άμεση επιστροφή στην μεγάλη κατηγορία. Τελευταία τους κίνηση είναι η απόκτηση του 31χρονου αμυντικού μέσου, Άγγελου Οικονόμου.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση έχει ως εξής: «Η ΠΑΕ Πανσερραϊκός ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον ποδοσφαιριστή Άγγελο Οικονόμου, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο με την ομάδα μας και επιστρέφει για να φορέσει και πάλι τη φανέλα με το λιοντάρι στο στήθος… στον δρόμο για την επιστροφή στην Super League.

Είναι γεννημένος στις 23/09/1995 στην Κατερίνη, αγωνίζεται ως αμυντικός μέσος και αγωνιζόταν στην Καλαμάτα με την οποία πέρυσι πανηγύρισε πρωτάθλημα, Super Cup και άνοδο έχοντας 23 συμμετοχές.

Την προηγούμενη χρονιά πανηγύρισε πρωτάθλημα και άνοδο με την ΑΕΛ έχοντας 24 συμμετοχές, 1 γκολ και 1 ασίστ.

Από το 2022 αγωνιζόταν στον Πανσερραϊκό έχοντας 16 συμμετοχές και 1 ασίστ.

Νωρίτερα είχε φορέσει τις φανέλες της Βέροιας, του Πλατανιά, του ΟΦΗ, της Δόξας Δράμας, ενώ έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στην Γερμανία στην Μπάγερν Μονάχου και στην Στουτγκάρδη.

Άγγελε, καλώς ήρθες πίσω στην οικογένεια των λιονταριών!».