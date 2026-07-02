Με νέο όνομα θα διεξαχθεί η ερχόμενη Super League 2. Κανονικά θα συμμετάσχει η ΑΕΛ που δεν θα παίξει στην Γ' Εθνική. Νέος αντιπρόεδρος ο Τάσος Καζίας.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Super League 2. Αρχικά έγινε γνωστό πως δήλωσαν συμμετοχή ο Πανσερραϊκός και η ΑΕΛ, με τους Θεσσαλούς που ακόμα δεν έχει βρεθεί λύση για την παραχώρηση των μετοχών, να μην πέφτουν στην Γ' ένας κίνδυνος που ήταν ορατός.

Επίσης το νέο πρωτάθλημα θα έχει ονοματοδοσία, ενώ υπήρξε διάσταση απόψεων για Play Offs και Play Out. Αν δηλαδή θα διεξαχθούν ή όχι και για το θέμα αυτό θα υπάρξει νέο ΔΣ στις 15/7. Όσον αφορά την κλήρωση θα διεξαχθεί στις 28 Αυγούστου.

Αναλυτικά οι αποφάσεις έχουν ως εξής: «Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την συνεδρίαση του στις 02/07/26 έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις:

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