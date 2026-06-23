Ερασιτεχνική ΑΕΛ: «Να γεφυρωθεί το χάσμα που υπάρχει ανάμεσα σε Νταβέλη και Στυλιανό»

Με ανακοίνωσή της η Ερασιτεχνική ΑΕΛ εκφράζει την έντονη δυσαρέσκειά της για τον τερματισμό των συνομιλιών ανάμεσα στην ΠΑΕ και τον Ζήση Στυλιανό και ζητάει να γεφυρωθεί το χάσμα.

Τα επεισόδια στο... σήριαλ πώλησης της ΑΕΛ Novibet συνεχίζονται με την Ερασιτεχνική ΑΕΛ να μπαίνει και αυτή στο παιχνίδι. Συγκεκριμένα με ανακοίνωσή της εξέφρασε την δυσαρέσκειά για τον τερματισμό των συνομιλιών ανάμεσα στην ΠΑΕ και τον Ζήση Στυλιανό και ζήτησε να γεφυρωθεί το χάσμα.

Αναλυτικά η Ερασιτεχνική ΑΕΛ ανέφερε τα εξής: «Από την πλευρά μας έστω και την ύστατη στιγμή θα εξαντλήσουμε την όποια πιθανότητα υπάρχει για γεφύρωση του χάσματος που δημιουργήθηκε.

Σε αυτό το πλαίσιο καλούμε την διοίκηση της ΠΑΕ ΑΕΛ και προσωπικά τον κ.Νταβέλη άμεσα σε συνάντηση εργασίας με τριμελή επιτροπή του Σωματείου ( Ιωακείμ Λάμπρο Πρόεδρο, Καραναστάση Ευάγγελο Αντιπρόεδρο και νομικό σύμβουλο του Σωματείου και Γρηγόρη Σοφό Γενικό Γραμματέα) προκειμένου να ενημερωθούμε και να μας εξηγηθεί το τι μέλλει γενέσθαι με την ομάδα εφόσον οριστικά απορριφθεί το ενδιαφέρον του επιχειρηματία Ζήση Στυλιανού. Πλέον ο χρόνος μετρά αντίστροφα.

Δηλώνουμε σε όλους τους τόνους ότι το σενάριο της Γ Εθνικής που καλλιεργείται από κύκλους και ανώνυμα τρολ του διαδικτύου θα είναι καταστροφικό για το μέλλον της ομάδας.

Θα ενημερώνουμε συνεχώς και θεσμικά τους φιλάθλους της ομάδας για όποιες εξελίξεις υπάρχουν άμεσα και υπεύθυνα».