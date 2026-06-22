Η ΑΕΛ Novibet ανακοίνωσε πως υπεγράφη σύμφωνο εμπιστευτικότητας με τον κ. Στυλιανού, σειρά του να καταθέσει όλα τα αποδεικτικά στοιχεία της φερεγγυότητάς του.

Η ΑΕΛ Novibet γνωστοποίησε πως υπέγραφη σύμφωνο εμπιστευτικότητας μεταξύ εκείνης και του υποψήφιου επενδυτή, Ζήση Στυλιανού. Τώρα προτού εκείνη δώσει όλα τα εμπιστευτικά στοιχεία της για τον διοικητικό και οικονομικό έλεγχο θα πρέπει εκείνος να καταθέσει όλα τα αποδεικτικά στοιχεία (proof of evidence) της φερεγγυότητάς του, μέσω του χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Η ανακοίνωση της ΑΕΛ Novibet

«Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet ενημερώνει το φίλαθλο κοινό της ότι μέσα στο τελευταίο 48ωρο ολοκληρώθηκε η τυπική διαδικασία υπογραφής του συμφώνου εμπιστευτικότητας ανάμεσα στην ίδια και στον υποψήφιο επενδυτή κ. Ζήση Στυλιανό.

Βασική προϋπόθεση που έχει εξαρχής τονιστεί είναι ότι, πριν την απόδοση όλων των εμπιστευτικών στοιχείων της ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet για τον διοικητικό και οικονομικό έλεγχο εις όφελος του υποψήφιου επενδυτή, θα πρέπει ο ίδιος να καταθέσει όλα τα αποδεικτικά στοιχεία (proof of evidence) της φερεγγυότητάς του, μέσω του χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Επειδή δεν πρόκειται καν για αγοραπωλησία μετοχών από την πλευρά του υποψήφιου επενδυτή, αλλά μόνο για την ανάληψη της ευθύνης ρυθμισμένων οικονομικών υποχρεώσεων, αναμένουμε όλες τις απαραίτητες κινήσεις προκαταβολικά από πλευράς του.

Θα ήταν τουλάχιστον αφελές για την ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet να μην διασφαλίσει με τον πλέον ακέραιο τρόπο το μέλλον της ομάδας από υπαρκτούς κινδύνους, καθώς επίσης την οικονομική και τη νομική προστασία της απερχόμενης διοίκησης, η οποία φέρει ακέραια την ευθύνη μέχρι και την τελευταία ημέρα παραμονής της».