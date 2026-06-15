Η διοίκηση των «Λιονταριών» φέρεται να βρίσκεται πολύ κοντά σε συμφωνία με τον Αλέκο Βοσνιάδη για τον πάγκο του συλλόγου.

Ο έμπειρος τεχνικός δείχνει να είναι το φαβορί για τον πάγκο του συλλόγου του Πανσερραϊκού. Ο Αλέκος Βοσνιάδης φαντάζει το φαβορί για αντί-Σαραγόσα και ενώ η πιο πρόσφατη άνοδος που είχε καταφέρει ήταν εκείνη με την Καλαμάτα που την οδήγησε στη Super League 1 μετά από 26 ολόκληρα χρόνια.

Στα 65 του χρόνια ο Θεσσαλονικιός κόουτς πριν την Καλαμάτα είχε δουλέψει σε ΑΕΛ, Καλλιθέα αλλά και τον Απόλλωνα Σμύρνης.

