Καλαμάτα: Το... γλέντι παικτών - φιλάθλων με φόντο την κούπα, σήκωσαν στον αέρα τον Βοσνιάδη!
Στην ομάδα της Καλαμάτας το γλέντι ήταν ατελείωτο μετά το 2 στα 2 στις κούπες για φέτος στην Super League 2.
Έπειτα από το 1-0 επί του Ηρακλή στο γήπεδο του ΟΑΚΑ παίκτες και φίλοι της Μαύρης Θύελλας έγιναν ένα με background το τρόπαιο του Super Cup της 2ης κατηγορίας. Δείτε βίντεο με τους πανηγυρισμούς στην Καλαμάτα αλλά και την αγκαλιά των 2 προπονητών (Πετράκη και Βοσνιάδη). Επίσης και τα πλάνα της απονομής αλλά και της στιγμής που οι παίκτες της Καλαμάτας σηκώνουν στον αέρα τον κόουτς Βοσνιάδη.
