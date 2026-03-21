Super League 2: Σε τροχιά υποβιβασμού η Ηλιούπολη και τα Χανιά, πλέον ψάχνουν ένα θαύμα
Αναζητείται ένα θαύμα. Πλέον τα πράγματα για τα Χανιά και την Ηλιούπολη είναι πιο δύσκολα από ποτέ και δείχνουν... υποβιβασμό καθώς μετά την 6η αγωνιστική των Play Outs του Νοτίου Ομίλου της Super League 2 είναι στο -11 από την 2η Athens Kallithea και άρα στο -13 από την πρώτη Ελλάδα Σύρου.
Τα παιχνίδια της αγωνιστικής (Σάββατο 21/3)
Παναργειακός - Ηλιούπολη 1-1
Ελλάς Σύρου - Χανιά 1-0
Athens Kallithea - Αιγάλεω 1-1
Η βαθμολογία
1. Ελλάς Σύρου 26
2. Athens Kallithea 24
--------------------------
3. Αιγάλεω 20
4. Χανιά 13
5. Ηλιούπολη 13
6. Παναργειακός 4
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.