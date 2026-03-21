Super League 2: Σε τροχιά υποβιβασμού η Ηλιούπολη και τα Χανιά, πλέον ψάχνουν ένα θαύμα

Επιμέλεια:  Δημήτρης Τομαράς
Οι αγώνες του Σαββάτου στα Play Outs της Super League 2 άφησαν τις 2 ομάδες των Χανίων και Ηλιούπολης στο -11 από την 2η Athens Kallithea.

Αναζητείται ένα θαύμα. Πλέον τα πράγματα για τα Χανιά και την Ηλιούπολη είναι πιο δύσκολα από ποτέ και δείχνουν... υποβιβασμό καθώς μετά την 6η αγωνιστική των Play Outs του Νοτίου Ομίλου της Super League 2 είναι στο -11 από την 2η Athens Kallithea και άρα στο -13 από την πρώτη Ελλάδα Σύρου.

 

Τα παιχνίδια της αγωνιστικής (Σάββατο 21/3)

Παναργειακός - Ηλιούπολη 1-1
Ελλάς Σύρου - Χανιά 1-0
Athens Kallithea - Αιγάλεω 1-1

Η βαθμολογία

1. Ελλάς Σύρου 26
2. Athens Kallithea 24
--------------------------
3. Αιγάλεω 20
4. Χανιά 13
5. Ηλιούπολη 13
6. Παναργειακός 4

