Σούλης Παπαδόπουλος σε οπαδούς του Πανιωνίου: «Ντροπή που παίξαμε μπάλα;»

Ο τεχνικός της Μαρκό, Σούλης Παπαδόπουλος απάντησε στους οπαδούς του Πανιωνίου την ώρα που ετοιμαζόταν να κάνει δηλώσεις.

Το Μαρκό έφυγε με τον βαθμό της ισοπαλίας (0-0) από τη Νέα Σμύρνη κόντρα στον Πανιώνιο και την ώρα που ο τεχνικός των φιλοξενούμενων, Σούλης Παπαδόπουλος ετοιμαζόταν να κάνει δηλώσεις, οπαδοί του Πανιωνίου αποδοκίμαζαν τον Έλληνα προπονητή.

Τότε αυτός γύρισε προς το μέρος τους και τους απάντησε: «Δεν ακούω ρε φίλε. Να μιλήσω ή να μην μιλήσω; Ντροπή είναι αυτό που κάνεις εσύ τώρα. Ντροπή που παίξαμε μπάλα;», είπε ο Παπαδόπουλος και στη συνέχεια προχώρησε στις δηλώσεις του στο Action 24.