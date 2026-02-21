Σούλης Παπαδόπουλος σε οπαδούς του Πανιωνίου: «Ντροπή που παίξαμε μπάλα;»
Το Μαρκό έφυγε με τον βαθμό της ισοπαλίας (0-0) από τη Νέα Σμύρνη κόντρα στον Πανιώνιο και την ώρα που ο τεχνικός των φιλοξενούμενων, Σούλης Παπαδόπουλος ετοιμαζόταν να κάνει δηλώσεις, οπαδοί του Πανιωνίου αποδοκίμαζαν τον Έλληνα προπονητή.
Τότε αυτός γύρισε προς το μέρος τους και τους απάντησε: «Δεν ακούω ρε φίλε. Να μιλήσω ή να μην μιλήσω; Ντροπή είναι αυτό που κάνεις εσύ τώρα. Ντροπή που παίξαμε μπάλα;», είπε ο Παπαδόπουλος και στη συνέχεια προχώρησε στις δηλώσεις του στο Action 24.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.