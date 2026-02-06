ΠΑΟΚ Β: Απέκτησε τον Αντώνη Στεργιάκη από τη Νίκη Βόλου

Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του τερματοφύλακα Αντώνη Στεργιάκη, ο οποίος εντάσσεται άμεσα στο ρόστερ του ΠΑΟΚ Β.

Ο Στεργιάκης, ύψους 1,96μ. και γεννημένος το 1999, έχει αγωνιστεί στο παρελθόν στη Σλάβια Σόφιας, στην Κ21 της Μπλάκμπερν και στον Παναιτωλικό, ενώ έχει υπάρξει διεθνής με την Εθνική Ελπίδων. Ο νέος τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ υπέγραψε συμβόλαιο με ισχύ έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Ο ποδοσφαιριστής τίθεται άμεσα στη διάθεση του τεχνικού επιτελείου του ΠΑΟΚ Β.