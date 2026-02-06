ΠΑΟΚ Β: Απέκτησε τον Αντώνη Στεργιάκη από τη Νίκη Βόλου
Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του Αντώνης Στεργιάκης, με τον 25χρονο τερματοφύλακα να μετακινείται από τη Νίκη Βόλου και να ενσωματώνεται άμεσα στη δεύτερη ομάδα του Δικεφάλου.
Ο Στεργιάκης, ύψους 1,96μ. και γεννημένος το 1999, έχει αγωνιστεί στο παρελθόν στη Σλάβια Σόφιας, στην Κ21 της Μπλάκμπερν και στον Παναιτωλικό, ενώ έχει υπάρξει διεθνής με την Εθνική Ελπίδων. Ο νέος τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ υπέγραψε συμβόλαιο με ισχύ έως τις 30 Ιουνίου 2026.
Ο ποδοσφαιριστής τίθεται άμεσα στη διάθεση του τεχνικού επιτελείου του ΠΑΟΚ Β.
#News Στον ΠΑΟΚ Β ο Αντώνης Στεργιάκης. #PAOKNextGen— PAOK FC (@PAOK_FC) February 6, 2026
🔗https://t.co/c9clvIiKjA pic.twitter.com/OrjgpEOdUx
