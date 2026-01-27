Παίκτης της Ελλάς Σύρου είναι και επίσημα ο Μάριος Όγκμποε, με τον 31χρονο στράικερ να ανακοινώνεται από τους Κυκλαδίτες.

Η «βόμβα» έσκασε στη Σύρο και η Ελλάς ανακοίνωσε την απόκτηση του Μάριου Όγκμποε, του ποδοσφαιριστή που μπορεί να δώσει αρκετές λύσεις στην κορυφή της επίθεσης.

Όπως είχατε διαβάσει νωρίτερα σήμερα (27/1) στο Gazzetta, οι άνθρωποι των Κυκλαδιτών έκαναν ότι περνούσε από το χέρι τους, έτσι ώστε να ενισχύσουν την προσπάθεια του Παναγιώτη Χριστοφιλέα, ενόψει των Playout και του στόχου της παραμονής στη Superleague 2.

Όπερ και εγένετο, με τον άλλοτε ποδοσφαιριστή των ΟΦΗ, ΑΕΛ Novibet, Χάμιλτον, Ντίμπα, Περσίτα και Νέζμε να ντύνεται στα «γαλανόλευκα» και να ετοιμάζει βαλίτσες για την πρωτεύουσα των Κυκλάδων, εκεί όπου περιμένουν να δουν τον επιθετικό των 65 γκολ σε 212 αγώνες.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 31χρονος υπέγραψε -προς το παρόν- συμβόλαιο μέχρι το φινάλε της σεζόν.