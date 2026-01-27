Ο Αλέξανδρος Βοΐλης ήταν καθοριστικός στη νίκη του Πανιωνίου κόντρα στα Χανιά όπου σκόραρε δύο φορές και απέδειξε ότι μπορεί να εξελιχθεί σε σημαντικό εργαλείο στα χέρια του Δερμιτζάκη ενόψει των play offs της Superleague 2.

Ο Αλέξανδρος Βοΐλης χρειάστηκε να περιμένει έξι μήνες για να βρει τον επόμενο σταθμό της καριέρας και όπως αντιλαμβανόμαστε, είναι ένα μεγάλο διάστημα αποχής για κάθε παίκτη, ειδικά όταν προσπαθεί να παραμείνει σε αγωνιστικό ρυθμό και πνευματικά έτοιμος. Το περασμένο καλοκαίρι ο Βοΐλης αποδέχθηκε την πρόταση του Πανιωνίου μετά το πέρασμά του από τον Παναιτωλικό (12 εμφανίσεις, 1 γκολ και 1 ασίστ).

Από την αρχή ήξερε ότι ο δρόμος δεν θα ήταν στρωμένος με ροδοπέταλα, όντας δεύτερος στην ιεραρχία των φορ πίσω από τον Μωραΐτη. Στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος απέναντι στον Ολυμπιακό Β’ βρέθηκε στο βασικό σχήμα και χρειάστηκε να περάσουν 17 αγωνιστικές μέχρι το πρόσφατο ματς με τα Χανιά, όπου και «χτύπησε» δις για τον Ιστορικό.

Στα παιχνίδια που μεσολάβησαν χρησιμοποιήθηκε κυρίως ως αλλαγή, όμως η είσοδος του ήταν σημαντική στα περισσότερα παιχνίδια. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το ματς με την Ελλάς Σύρου όπου βρήκε δίχτυα στο 83’, ολοκλήρωσε την ανατροπή (2-1) και ο Πανιώνιος έφυγε με το πολύτιμο διπλό από την Ερμούπολη.

Στον αγώνα με τα Χανιά, ο Αλέξανδρος Βοΐλης απέδειξε ότι αξίζει να παραπάνω ευκαιρίες. Ξεκίνησε βασικός για δεύτερη φόρα φέτος, πέτυχε δύο γκολ, όλα στο δεύτερο ημίχρονο (69’, 89’) και ήταν καθοριστικός για τη νίκη της ομάδας του, η οποία μπαίνει στα play offs στο -7 από την Καλαμάτα.

Σε αυτό το σημείο, είναι άξιο αναφοράς ότι ο Βοΐλης μπορεί να μην έχει πολλά λεπτά συμμετοχής (415') αλλά σε αυτές τις 17 συμμετοχές έχει καταφέρει να πετύχει τρία γκολ, από τα οποία ο Πανιώνιος έχει λάβει συνολικά έξι βαθμούς, οι οποίοι είναι υπερπολύτιμοι στη μάχη για την άνοδο στα μεγάλα «σαλόνια».