Οργανωμένοι Πανιωνίου: «Το βάρος της φανέλας θέλει άντερα, διοίκηση και παίκτες αποτύχατε!»

Οι «Πάνθηρες» με ανακοίνωση τους επιτίθενται σε διοίκηση και παίκτες του Πανιωνίου, μετά τη διαφαινόμενη απώλεια της ανόδου και παραμονής στη Β’ Εθνική.

Οι οργανωμένοι οπαδοί του Πανιωνίου, οι «Πάνθηρες», δεν κρατήθηκαν και έστειλαν ξεκάθαρο μήνυμα προς τη διοίκηση και τους παίκτες, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά τους για τη διαφαινόμενη απώλεια της ανόδου στη Super League.

Στην ανακοίνωση τονίζουν ότι, παρά τις προσπάθειες για οικονομική εξυγίανση και τη λύση σημαντικών προβλημάτων, η ομάδα έμεινε απροστάτευτη στα κρίσιμα ματς.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Επιλέξαμε να αφήσουμε να περάσουν κάποιες ώρες, προκειμένου να ηρεμήσουν τα πράγματα και να ξεθολώσει το μυαλό μας, ενώ παράλληλα θέλαμε πρώτα να ακούσουμε τον κύριο Ρούπτσο, πρόεδρο της ΠΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ, στην πρόσφατη συνέντευξη που παραχώρησε και το τι θα αναφέρει για την ομάδα.

Δεν αναιρεί κανένας, το γεγονός πως ο πρόεδρος της ΠΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ, έχει προχωρήσει σε μεγάλο βαθμό την οικονομική εξυγίανση της ομάδας, ενώ παράλληλα έλυσε όπως όλα δείχνουν και ένα ακόμα μείζον θέμα, αυτό του προπονητικού κέντρου.

Η ομάδα όπως όλα δείχνουν, θα αγωνίζεται και τη νέα σεζόν στη Β’ εθνική. Γεγονός που κάθε άλλο, παρά ικανοποιημένους μας αφήνει.

Ηρθε η ώρα να μιλήσουμε όπως ξέρουμε: Ευθεία, σταράτα! Αν η πρώτη χρονιά αποτελούσε ένα «φροντιστήριο», στη δεύτερη θα έπρεπε η διοίκηση να κάνει ό, τι είναι απαρατητο προκειμένου ο Πανιώνιος να πάρει την άνοδο με κάθε κόστος!

Φαίνεται, πως στο πιο κρίσιμο κομμάτι της χρονιάς, η ομάδα έμεινε απροστάτευτη και η διοίκηση ήταν άπραγη! Η ομάδα είχε έναν και μοναδικό στόχο την ΑΝΟΔΟ ΣΤΗΝ Α Εθνικη! Το βάρος της φανέλας, της ιστορίας αυτής της ομάδας θέλει άντερα, θέλει «καρύδια» για να μπορέσεις να το σηκώσεις!!! ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΥΧΑΤΕ…

ΥΓ. Η Θύρα 3 ως κερκίδα και ιδέα, οι Πάνθηρες δεν είναι ούτε μόδα, ούτε σελφι ούτε τίποτα! Αποτελεί ένα οπαδικό κίνημα με χιλιόμετρα, ιστορία χρόνων!

Όποιος λοιπόν, αποφασίζει να έρχεται στη Θ.3 θα σέβεται και θα βγάζει τα λαρύγγια του! Με όλο το σεβασμό, υπάρχουν κι άλλες θύρες, για φιλάθλους του Πανιωνιου, που δεν είναι οργανωμένες

ΥΓ.2 Η αυριανή συνέλευση στο στέκι μας μεταφέρεται για την Πέμπτη. Ο λόγος, το ευρωπαϊκό παιχνίδι μπάσκετ της Τετάρτης, (19:30) αλλά και η παρουσία του Νέναντ Μάρκοβιτς, με τον coach να δίνει το παρών. Πέμπτη 21:00 στο γνωστό σημείο.»