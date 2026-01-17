Οι τελευταίες λεπτομέρειες που απέμειναν για το γήπεδο της Ερμούπολης τακτοποιήθηκαν και η Ελλάς Σύρου θα δώσει τα επόμενα ματς στην έδρα της.

Λήξη «συναγερμού» για το γήπεδο της Ερμούπολης. Τις προηγούμενες ημέρες είχε προκύψει ζήτημα για τη λειτουργία της έδρας της Ελλάς Σύρου, καθώς δεν είχε πιστοποιητικό πυροπροστασίας, όμως πλέον τακτοποιήθηκαν και οι τελευταίες λεπτομέρειες.

Μετά από συντονισμένες ενέργειες της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης, αλλά και της ΕΠΣ Κυκλάδων, έγιναν όλα όσα χρειάζονταν ώστε να κλείσει κι αυτό το θέμα και πλέον οι ιθύνοντες έχουν στα χέρια τυς την άδεια της πυρασφάλειας.

Αυτό σημαίνει πως η Ελλάς Σύρου θα δώσει κανονικά στην έδρα της τα επόμενα παιχνίδια της και με κόσμο. Οι Νησιώτες θα αντιμετωπίσουν την τελευταία αγωνιστική την Καλαμάτα στην Ερμούπολη.

Η ομάδα του Χριστοφιλέα διεκδικεί την είσοδο της στα Play Offs του Νοτίου Ομίλου, όντας στην 5η θέση και στο -1 από τον Ολυμπιακό Β', όμως έχει μπροστά της δύσκολα ματς με τον Πανιώνιο στη Νέα Σμύρνη και με τη Μαύρη Θύελλα στη Σύρο.