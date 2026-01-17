Σαραγόσα: «Ψάχναμε ένα θετικό αποτέλεσμα για να αλλάξει η ψυχολογία μας»
Ο Πανσερραϊκός επανήλθε στα τρίποντα μετά από τρεις μήνες, καθώς επικράτησε της Κηφισιάς, στις Σέρρες, κάνοντας μάλιστα ανατροπή. Ο προπονητής των Λιονταριών, Ζεράρ Σαραγόσα, μίλησε στην κάμερα της NOVA μετά το ματς και τόνισε πως η ομάδα του έψαχνε ένα θετική αποτέλεσμα που θα της έδινε ψυχολογία.
Με αυτό το τρίποντο οι ουραγοί Σερραίοι ανέβηκαν στους 8 βαθμούς.
Οι δηλώσεις του Ζεράρ Σαραγόσα
Για την επιστροφή στις νίκες: «Ψάχναμε ένα θετικό αποτέλεσμα για να αλλάξει η ψυχολογία μας. Παίζαμε καλά αλλά δεν παίρναμε βαθμούς. Υπάρχουν πολλοί αγώνες μπροστά μας».
Για την ανατροπή που πέτυχε η ομάδα του: «Στο δεύτερο ημίχρονο κόντρα στον Παναθηναϊκό ήμασταν ανταγωνιστικοί. Είναι κάτι που δουλεύουμε εδώ και αρκετό καιρό. Ο αντίπαλος μας σκόραρε στην πρώτη ευκαιρία, όμως είχαμε την δύναμη να κάνουμε την ανατροπή».
