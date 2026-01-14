Οι Κυκλαδίτες πραγματοποίησαν μια σπουδαία προσθήκη, ενόψει της απαιτητικής συνέχειας στο πρωτάθλημα της Superleague 2.

Σε μια πολύ σημαντική κίνηση προέβη η Ελλάς Σύρου, που έκανε δικό της ένα παιδί των Ακαδημιών του ΠΑΟΚ, τον Βασίλη Γκορντετζιάνι, μέχρι το φινάλε της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου.

Η διοίκηση των Συριανών βλέποντας πως η ομάδα διατηρεί ελπίδες για είσοδο στα Playoffs, δυο αγωνιστικές πριν το φινάλε της κανονικής διάρκειας της Superleague 2, αλλά και θέλοντας να ενισχύσει την προσπάθεια του Παναγιώτη Χριστοφιλέα για το υπόλοιπο της χρονιάς, κατόρθωσε να αποσπάσει την υπογραφή του παίκτη.

Ο 23χρονος επιθετικός ξεκίνησε -όπως είπαμε- από τις ακαδημίες του «Δικέφαλου του Βορρά», ενώ στη συνέχεια αγωνίστηκε για λογαριασμό των Ντιναμό Τυφλίδας και ΦΚ Σεράγεβο.

Η ανακοίνωση της Ελλάς Σύρου:

Ο Βασίλης Γκορντετζιάνι στη Σύρο!

Η ΠΑΕ Ελλάς Σύρου ανακοινώνει την απόκτηση του Βασίλη Γκορντετζιάνι, ο οποίος επιστρέφει στην Ελλάδα, για λογαριασμό της Ελλάς Σύρου.

Ο Βασίλης ανδρώθηκε στα τμήματα υποδομής του ΠΑΟΚ, ενώ τα τελευταία δύο χρόνια αγωνίστηκε στο εξωτερικό σε Ντιναμό Τυφλίδας και ΦΚ Σεράγεβο.