Από τον Λεβαδειακό στη Νίκη Βόλου ο Πλέγας

Μία σημαντική μεταγραφή με... άρωμα Superleague ολοκλήρωσε η Νίκη Βόλου, που απέκτησε τον Κωνσταντίνο Πλέγα, που μέχρι πρότινος ανήκε στον Λεβαδειακό.

Η Νίκη Βόλου συνεχίζει τον αγώνα της για την άνοδο στην μεγάλη κατηγορία και φροντίζει να ενισχύσει όσο γίνεται περισσότερο το ρόστερ της. Εκείνη ανακοίνωσε την απόκτηση του Κωνσταντίνου Πλέγα, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τον Λεβαδειακό.

Ο 28χρονος Έλληνας αμυντικός μέσος έχει πραγματοποιήσει μόλις μία συμμετοχή στο πρώτο μισό της φετινής σεζόν με τους Βοιωτούς παίζοντας για οκτώ λεπτά στον αγώνα Κυπέλλου με το Μαρκό.

Η ανακοίνωση της Νίκης Βόλου

Η ΠΑΕ Νίκη Βόλου ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον ποδοσφαιριστή Κωνσταντίνο Πλέγα! 🤝



Ο Κωνσταντίνος Πλέγας γεννήθηκε στις 20 Απριλίου του 1997 στα Καλάβρυτα και αγωνίζεται στην θέση του κεντρικού χαφ.



Πραγματοποίησε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στον Απόλλωνα Εγλυκάδας, με το αστείρευτο ταλέντο του να του δίνει την ευκαιρία να μεταγραφεί στην ομάδα της Παναχαϊκής, σε ηλικία μόλις 15 ετών.



Η σταθερά ανοδική του πορεία του έδωσε την ευκαιρία, δύο χρόνια αργότερα, να βρεθεί στον Ολυμπιακό Πειραιώς, αποκτώντας τον ως ένα από τα σπουδαιότερα ταλέντα του ελληνικού ποδοσφαίρου, εκείνης της εποχής.



Στους ερυθρόλευκους έμεινε συνολικά για τέσσερις αγωνιστικές σεζόν και αφού ενδιάμεσα είχε δοθεί δανεικός σε Παναχαϊκή, Πανθρακικό και Πανιώνιο, το καλοκαίρι του 2017 κατέληξε στον “Ιστορικό” με ελεύθερη μεταγραφή. Έκτοτε, αγωνίστηκε επίσης σε Δόξα Δράμας, Χανιά, Αναγέννηση Καρδίτσας, ΑΕΛ και Λεβαδειακό, ο οποίος ήταν και ο τελευταίος του σταθμός στην ποδοσφαιρική σταδιοδρομία.

Συνολικά, στην καριέρα του, έχει καταγράψει 14 συμμετοχές στην Α’ Εθνική, 186 συμμετοχές με εννιά τέρματα στην δεύτερη τη τάξει εθνική κατηγορία, 26 συμμετοχές με τρία γκολ στο Κύπελλο Ελλάδας και πέντε συμμετοχές στο UEFA Youth League, ως παίκτης της ομάδας Κ-20 του Ολυμπιακού. Παράλληλα, έχει χριστεί διεθνής με όλες τις “μικρές” ηλικιακά ομάδες της Εθνικής μας, έχοντας αγωνιστεί συνολικά εννιά φορές με το εθνόσημο, σκοράροντας δύο τέρματα.



Η ΠΑΕ Νίκη Βόλου καλωσορίζει τον Κωνσταντίνο στην οικογένειά της και του εύχεται υγεία και πολλές επιτυχίες με την κυανόλευκη φανέλα.