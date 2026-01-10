Η Ελλάς Σύρου επικράτησε με 0-2 του Αιγάλεω και παρέμεινε δυνατά στη μάχη για την είσοδο στα play off. Γκέλα για την Athens Kallithea που έμεινε στο 1-1 με τον ουραγό του Νοτίου Ομίλου της SL2, Παναργειακό.

Athens Kallithea - Παναργειακός 1-1

H Αthens Kallithea έκανε ακόμα ένα βήμα προς τα... Play Out. Η ομάδα της Καλλιθέας «γκέλαρε» στο «Ελ Πάσο» κόντρα στον ουραγό Παναργειακό, καθώς έμεινε στην ισοπαλία, με σκορ 1-1.

Οι φιλοξενούμενοι πήραν προβάδισμα λίγο πριν το φινάλε του πρώτου μέρους, καθώς στο 42ο λεπτό ο Γιαλαμίδης έκανε το 0-1 με κεφαλιά. Οι γηπεδούχοι μπήκαν δυνατά στο δεύτερο μέρος και βρήκαν το γκολ της ισοφάρισης στο 55' με την κεφαλιά του Καντίγιο.

Η ομάδα του Σωκράτη Οφρυδόπουλου στο 57ο λεπτό είχε δοκάρι, όταν ο Μαυριάς σημάδεψε το οριζόντιο με κεφαλιά. Η Athens Kallithea συνέχισε να πιέζει, όμως δε βρήκε το γκολ της ανατροπής και συνεπώς «πέταξε» δυο βαθμούς στην προσπάθεια να μπει στα Play Off.

Αξιοσημείωτο πως οι γηπεδούχοι ολοκλήρωσαν το ματς με παίκτη λιγότερο, λόγω της αποβολής του Παυλάκη στο 85ο λεπτό.

Athens Kallithea (Οφρυδόπουλος): Κρεσπί, Βασιλόγιαννης, Γκέζος, Ματίγιεβιτς, Βάρκας, Μαυριάς (65′ Γρίβας), Παϊσάο (46′ Καντίγιο), Παυλάκης, Μεταξάς, Ματίγια, Ντεντάκης.

Παναργειακός (Παπαβασιλείου): Καραγκιόζης, Καρυπίδης, Ντιαλό, Τσάνι, Κότζα, Νικολετόπουλος, Αρμένης, Γιαλαμίδης, Φοκάμ (62′ Πάνος), Αμπουμπακάρ, Χατζηδημητρίου (62′ Κονέ).

Αιγάλεω - Ελλάς Σύρου 0-2

Μεγάλη νίκη με την οποία παραμένει δυνατά μέσα στο κόλπο για τα Play offs σημείωσε η Ελλάς Σύρου. Η ομάδα των Κυκλάδων επικράτησε με 0-2 εκτός έδρας του Αιγάλεω και σκαρφάλωσε στην 4η θέση δύο αγωνιστικές πριν το φινάλε. Οι Κυκλαδίτες πήραν το προβάδισμα σε ένα καθοριστικό χρονικό σημείο κάνοντας το 0-1 στο 45' με αυτογκόλ του Τάτση. Η Ελλάς Σύρου διατήρησε το προβάδισμα στο δεύτερο μέρος και κλείδωσε το σημαντικό αυτό τρίποντο στο φινάλε, με τον Νάτσο στο 88' να διαμορφώνει το τελικό 0-2.

Αιγάλεω (Σκύβαλος): Καραργύρης, Κωστέας, Ευαγγέλου, Ζιούλης, Αθανασακόπουλος, Τάμπας (74′ Απαλοδήμας), Κωστόπουλος, Ενομό, Τακεσιάν (62′ Φοφανά), Τάτσης, Ουνγιαλίδης (46′ Καραμπάς).

Ελλάς Σύρου (Χριστοφιλέας): Γκίνης, Προβυδάκης, Σταματούλλας, Γώγος, Ζαφείρης, Γαρουφαλιάς, Μπάμπης (81′ Κολιμάτσης), Νάτσος, Κόλα (81′ Γκέζος), Βερνάρδος, Τριμμάτης.

Πρόγραμμα και αποτελέσματα 16ης αγωνιστικής

Σάββατο 10/1

Athens Kallithea - Παναργειακός 1-1

Αιγάλεω - Ελλάς Σύρου 0-2

Κυριακή 11/1

Καλαμάτα - Πανιώνιος (14:00)

Ολυμπιακός Β - Μαρκό (15:00)

Χανιά - Ηλιούπολη (15:00)

Η βαθμολογία

1. Καλαμάτα 41

2. Πανιώνιος 39

3. Μαρκό 28

4. Ελλάς Σύρου 23

---------------------

5. Athens Kallithea 22

6. Ολυμπιακός Β 21

7. Αιγάλεω 14

8. Χανιά 12

9. Ηλιούπολη 8

10. Παναργειακός 5

*Ελλάς Σύρου, Athens Kallithea, Αιγάλεω και Παναργειακός έχουν από ένα ματς περισσότερο