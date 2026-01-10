Πρώτη επίσημη εμφάνιση του Ουάρντα με τη φανέλα του Ηρακλή!

Ο Αμρ Ουάρντα ξεκίνησε βασικός με την φανέλα του Γηραιού στο ντέρμπι ανόδου της Superleague 2 ανάμεσα σε Νίκη Βόλου και Ηρακλή.

Ο Ηρακλής, ο οποίος φέτος διεκδικεί την άνοδο στην Superleague με αξιώσεις, ολοκλήρωσε μία από τις πιο δυνατές μεταγραφές στο παζάρι του Ιανουαρίου, κάνοντας δικό του τον Αμρ Ουάρντα που ξεκίνησε την τωρινή σεζόν με την φανέλα της AEL Novibet στην μεγάλη κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Ο Αιγύπτιος επιθετικός, ο οποίος γνωρίζει πολύ καλά από την ελληνική πραγματικότητα, αφού αυτό-ανακοίνωσε την μεταγραφή του στον Γηραιό, εντάχθηκε αμέσως στις προπονήσεις της ομάδας από την Θεσσαλονίκη και μάλιστα ξεκίνησε βασικός στο ντέρμπι ανόδου που πραγματοποιείται αυτή την στιγμή στον Βόλο ανάμεσα στην Νίκη και τον Ηρακλή.

O Αμρ Ουάρντα ξεκίνησε την καριέρα του στην Αλ Αχλί της Αιγύπτου και ήρθε στην χώρα μας για πρώτη φορά το 2015 για λογαριασμό του Παναιτωλικού. Εκ' τότε έχει φορέσει τη φανέλα άλλων έξι ελληνικών συλλόγων, συμπεριλαμβανομένου του ΠΑΟΚ, του Ατρομήτου, της AEL Novibet, του Πανσερραϊκου, του Βόλου και τώρα του Ηρακλή. Ο 32χρόνος επιθετικός έχει αγωνιστεί και στην πρώτη κατηγορία του κυπριακού ποδοσφαίρου για λογαριασμό της Ανόρθωσης, του Απόλλωνα Λεμεσού, αλλά και της Δόξας Κατακοπιάς.