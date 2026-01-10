Ο Αρίας απέφυγε με μαεστρία τον Αναστασίου και τον έβγαλε εκτός αγωνιστικού χώρου στο Νίκη Βόλου - Ηρακλής της Superleague 2.

Η Νίκη Βόλου υποδέχθηκε τον Ηρακλή στη 16η αγωνιστική της Superleague 2, με τους γηπεδούχους να καταγράφουν την πρώτη τελική του ματς στο 7ο λεπτό. Οι Βολιώτες μέσα στο πρώτο δεκάλεπτο λίγο έλειψε να ανοίξουν το σκορ, με τον Λώλη να αστοχεί από το όριο της περιοχής.

Ο Αρίας είχε βγάλει στον συμπαίκτη του μία σέντρα αποφεύγοντας μάλιστα με αριστοτεχνικό τρόπο τον Αναστασίου, που προσπάθησε να τον σταματήσει πριν απειλήσει τον Στουρνάρα.

Ο 25χρονος μέσος της Νίκης Βόλου έχασε για λίγο την κατοχή, αλλά «τσίμπησε» αμέσως την μπάλα και με μία μόλις επαφή έβγαλε εκτός αγωνιστικού χώρου το αριστερό μπακ του Γηραιού.