Η Νίκη Βόλου ανακοίνωσε το δανεισμό του Ζαν Μπαπτίστ Λεό από τον Πανσερραϊκό και τον συμπεριέλαβε στην αποστολή για το ντέρμπι με τον Ηρακλή.

Η Νίκη Βόλου ανακοίνωσε μια ακόμα σημαντική μεταγραφή στο πλαίσιο της προσπάθειας της να «χτυπήσει» τον Ηρακλή στη «μάχη» της ανόδου στη Stoiximan Super League. Oι Θεσσαλοί ανακοίνωσαν την απόκτηση του Ζαν Μπαπτίστ Λεό, με τη μορφή δανεισμού από τον Πανσερραϊκό.

Ο Γάλλος φορ δε βρήκε «χώρο» και χρόνο στα Λιαντάρια, στα οποία έκανε μόλις μια ολιγόλεπτο σημμετοχή και παραχωρήθηκε στους Βολιώτες, οι οποίοι αποτελούν τον τέταρο εγχώριο ποδοσφαιρικό σταθμό του, μετά τα Χανιά και τον ΠΑΣ Γιάννινα.

Η τρίτη ομάδα του Βορείου Ομίλου έκλεισε μια δυνατή τριπλέτα στο «9» μαζί με τον πρώτο σκόρερ του πρωταθλήματος, Γιάννη Λουκίνα κα τον Απόστολο Βέλλιο, ενώ ο Λεό μπήκε στην αποστολή για το μεγάλο ντέρμπι με τον Ηρακλή, στο «Μαγουλάς» (10/1, 14:00).

H αποστολή της Νίκης Βόλου

Θ. Τσέλιος, ⁠Γκαραβέλης, ⁠Μπαξεβάνος, Ντιαλόσι, ⁠Τζανετόπουλος, ⁠Σιούτας, Γκαντέλιο, Αρίας, ⁠Κιβρακίδης, Έππας, Σίλβα, Βουτσάς, Σαλαμούρας, Λώλης, Πέττας, Στοΐλκοβιτς, ⁠Γιακουμάκης, Αν. Τσέλιος, Φερνάντεθ, Βέλλιος, Λουκίνας, Λέο.

H αποστολή του Ηρακλή

Από πλευράς Ηρακλή ο Γιώργος Πετράκης στο ντεμπούτο του υπολογίζει στον νεοαποκτηθέντα Αμρ Ουάρντα και στον Χάμοντ που ξεπέρασε τον τραυματισμό του, όμως εκτός είναι ο τιμωρημένος Κάτσικας και ο τραυματίας Γιαννούτσος.

Στην αποστολή του Γηραιού είναι οι: Στουρνάρας, Νικοπολίδης, Καρακασίδης (τερματοφύλακες), Ουές, Βιτλής, Αναστασίου, Εραμούσπε, Σιδεράς, Δημητρίου, Παναγιωτίδης, Χάμοντ, Αναστασιάδης, Φοφανά, Τσιντώνης, Ντόβενταν, Ντέλετιτς, Κυνηγόπουλος, Μαχαίρας, Ουάρντα, Ντουρμισάι, Μάναλης, Κούστα.