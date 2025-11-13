Πρόεδρος Ελλάδας Σύρου: «Δεν έχουν έρθει ούτε μια φορά φέτος στο γήπεδο και θα έρθουν μόνο για τον Ολυμπιακό»

Ο πρόεδρος της Ελλάδας Σύρου, Γιώργος Λεονταρίτης εξέφρασε την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι η τοπική κοινωνία δεν στηρίζει όσο θα έπρεπε την προσπάθεια της ομάδας τη φετινή σεζόν στη Super League 2.

Με ανάρτησή του στα social media ο Γιώργος Λεονταρίτης τόνισε πως η παρουσία του κόσμου της Σύρου στις εξέδρες τη φετινή σεζόν στη Super League 2 δεν είναι ικανοποιητική.

Μάλιστα λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος που υπάρχει για τα εισιτήρια του αγώνα Κυπέλλου με τον Ολυμπιακό στις 3 Δεκεμβρίου, ο πρόεδρος της Ελλάδας Σύρου τόνισε πως σέβεται την αγάπη του καθενός για την ομάδα του, αλλά απόρησε με το ότι υπάρχουν φίλαθλοι που δεν έχουν έρθει ούτε μια φορά στο γήπεδο για αγώνα της δεύτερης κατηγορίας, αλλά θα έρθουν μόνο για το παιχνίδι με τους ερυθρόλευκους.

Η ανάρτηση του προέδρου της Ελλάδας Σύρου, Γιώργου Λεονταρίτη

«Ποιος θα έβαζε…στοίχημα, ότι θα υπάρχει αναφορά σε όλα τα ΜΜΕ της Ελλάδας στην ΕΛΛΑΣ ΣΥΡΟΥ 1929 και τον ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ, για κοινό θέμα…;;;

Το μεταξύ τους παιχνίδι για το League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος.

Ποίος…;;;

Μάλλον κανένας…

Θέλω να πιστεύω ότι γίνεται πλέον κατανοητό από όλους, πόσο μεγάλη είναι η επιτυχια της ΕΛΛΑΣ, πόσο μεγάλη είναι η διαφήμιση της ΣΥΡΟΥ, λόγω της συμμετοχής της ΕΛΛΑΣ στη SUPERLEAGUE 2 διότι η δύναμη του ποδοσφαίρου είναι τεράστια,καλώς ή κακώς.

Το αναφέρω διότι υπάρχουν ακόμη ορισμένοι (επιχειρηματίες κυρίως) οι οποίο δεν στηρίζουν την ομάδα, διότι όπως λένε…《 Δεν μας ενδιαφέρει το …ποδόσφαιρο 》 ή επικαλούνται διάφορες άλλες δικαιολογίες…

Αγαπητοί μου φίλοι.

Η ΕΛΛΑΣ ΣΥΡΟΥ, τη συγκεκριμένη περίοδο δέν είναι απλά ένα ποδοσφαιρικό σωματείο.

Είναι ο καλύτερος πρεσβευτής της Σύρου.

Προβάλλει το νησί, πανελλαδικά.

Αυτό έχει γίνει κατανοητό…;;;

Ας πούμε ομως και κάποια αλλα πράγματα , με το όνομα τους…

Ελάχιστοι Συριανοί αγόρασαν μετοχές…( 75 άτομα).

Ελάχιστοι αγόρασαν εισιτήρια διάρκειας…( 178).

Η προσέλευση στο γήπεδο (εκτός το τελευταίο παιχνίδι) δεν είναι ικανοποιητική…

Ελάχιστοι επιχειρηματίες στηρίζουν οικονομικά την ομάδα, που διαφημίζει τη Σύρο και θα φέρει χρήματα στο νησί… (στα ταμεία τους, δηλαδή ).

Σε κάθε παιχνίδι στην έδρα μας τα έξοδα αγώνα ,είναι περίπου 7.000 € και οι μεγαλύτερες εισπράξεις που έχουμε κάνει, είναι 5.255 ευρώ με τον Πανιώνιο. (στο τελευταίο παιχνίδι κόπηκαν 331×15 ευρώ και 77×20 ευρώ, εισητηρια. Το γήπεδο γέμισε με παιδιά κάτω των 18 ετών που έχουν δωρεάν είσοδο).

Και το τελευταίο…

Οι περισσότεροι, ρωτούν…

Πότε θα κυκλοφορησουν τα εισιτήρια με τον ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ…;;;

Προσέξτε…

Τα εισιτήρια με τον ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ…

Σέβομαι την αγάπη του καθενός για την ομάδα του.

Ειλικρινά δεν κατανοώ όμως το γεγονός, ότι φέτος που η ομάδα του νησιού μας (ΤΟΥΣ) παίζει στη SUPERLEAGUE 2 δεν έχουν έρθει ούτε μια φορά στο γήπεδο και θα έρθουν μόνο για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό.

Σταματώ εδώ…

Σέβομαι το δικαίωμα του καθενός να συμπεριφερεται όπως πιστεύει…

Αλλά 《 τα σύκα- σύκα και η σκάφη-σκάφη 》.

Σας διαβεβαιώνω όμως οτι εγώ και τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ της ΕΛΛΑΣ ΣΥΡΟΥ και όσοι συμπολίτες μας πιστεύουν ότι η ΣΥΡΟΣ πρέπει να έχει ομάδα στη Β’ Εθνικη ,θα προσπαθούμε καθημερινά για την παραμονή της ομάδας στη κατηγορία.

Γιατί η ΣΥΡΟΣ, αξίζει να έχει ομάδα στη SUPERLEAGUE 2.

Εάν δεν καταφέρουμε να κρατήσουμε την ομάδα στην κατηγορία εφέτος, το μέλλον του Συριανού ποδοσφαίρου θα είναι…δύσκολο».