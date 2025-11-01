Βόλος: Ανακοίνωσε πόσα εισιτήρια έχουν διατεθεί για το ματς με τον Παναθηναϊκό
Ο Βόλος ετοιμάζεται να υποδεχθεί τον Παναθηναϊκό στο Πανθεσσαλικό στην 9η αγωνιστική της Stoiximan Super League (1/11, 18:00).
Λίγο πριν τη σέντρα, η γηπεδούχος ομάδα εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με τον αριθμό των εισιτηρίων που έχουν μέχρι τώρα πουληθεί, υπογραμμίζοντας ότι αυτά δεν αναμένεται να ξεπεράσουν τα 5.500.
Η ανακοίνωση του Βόλου
«Για τη σωστή ενημέρωση και για να αποφευχθεί η οποιαδήποτε παραπληροφόρηση ανάλογα με τα συμφέροντα που εξυπηρετεί ο καθένας, η ΠΑΕ Βόλος ενημερώνει ότι μέχρι το πρωί του Σαββάτου είχαν διατεθεί 4850 εισιτήρια για τον αγώνα Βόλος – Παναθηναϊκός, ενώ σύμφωνα με τις εκτιμήσεις τα εισιτήρια που θα διατεθούν δεν αναμένεται να ξεπεράσουν τα 5500.
Υπενθυμίζεται ότι η πώληση εισιτηρίων από τα γραφεία της ΠΑΕ Βόλος θα γίνεται μέχρι τις 2.00 μ.μ., ενώ από την ticketmaster τα εισιτήρια του αγώνα θα διατίθενται μέχρι τις 3.30 μ.μ».
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.