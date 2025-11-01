Η ΠΑΕ Βόλος, λίγες ώρες πριν την αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό ενημέρωσε σχετικά με τον αριθμό των εισιτηρίων που έχουν πουληθεί.

Ο Βόλος ετοιμάζεται να υποδεχθεί τον Παναθηναϊκό στο Πανθεσσαλικό στην 9η αγωνιστική της Stoiximan Super League (1/11, 18:00).

Λίγο πριν τη σέντρα, η γηπεδούχος ομάδα εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με τον αριθμό των εισιτηρίων που έχουν μέχρι τώρα πουληθεί, υπογραμμίζοντας ότι αυτά δεν αναμένεται να ξεπεράσουν τα 5.500.

Η ανακοίνωση του Βόλου

«Για τη σωστή ενημέρωση και για να αποφευχθεί η οποιαδήποτε παραπληροφόρηση ανάλογα με τα συμφέροντα που εξυπηρετεί ο καθένας, η ΠΑΕ Βόλος ενημερώνει ότι μέχρι το πρωί του Σαββάτου είχαν διατεθεί 4850 εισιτήρια για τον αγώνα Βόλος – Παναθηναϊκός, ενώ σύμφωνα με τις εκτιμήσεις τα εισιτήρια που θα διατεθούν δεν αναμένεται να ξεπεράσουν τα 5500.

Υπενθυμίζεται ότι η πώληση εισιτηρίων από τα γραφεία της ΠΑΕ Βόλος θα γίνεται μέχρι τις 2.00 μ.μ., ενώ από την ticketmaster τα εισιτήρια του αγώνα θα διατίθενται μέχρι τις 3.30 μ.μ».