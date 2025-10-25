Η Athens Kallithea επέστρεψε στις νίκες στον Νότιο Όμιλο της SL2 επικρατώντας άνετα με 0-4 στην έδρα του Παναργειακού, ενώ τα Χανιά πανηγύρισαν την πρώτη τους νίκη τη φετινή σεζόν περνώντας με 0-2 από την έδρα της Ηλιούπολης για την 7η αγωνιστική.

Παναργειακός - Athens Kallithea 0-4

Εύκολο πέρασμα από το Άργος για την Athens Kallithea, η οποία μετά από δύο σερί ήττες επέστρεψε στις νίκες επικρατώντας με το εμφατικό 0-4 του Παναργειακού. Ο Γκολφίνος στο 11' άνοιξε το σκορ για τους φιλοξενούμενους, με τον Χατζηδημητρίου λίγο αργότερα να βρίσκει δίχτυα για τον Παναργειακό, αλλά να σηκώνεται το σημαιάκι του βοηθού για οφσάιντ. Στο 49' τα πράγματα έγιναν δύσκολα για τους γηπεδούχους λόγω της αποβολής του Φοκάμ, με την Athens Kallithea στη συνέχεια να επιβάλει την κυριαρχία της σκοράροντας τρία γκολ μέσα σε έξι λεπτά. Ο Γκαντίγιο στο 69' έγραψες το 0-2, με τον Μαυριά στο 73' και τον Πασαλίδη στο 75' να διαμορφώνουν το τελικό 0-4.

Παναργειακός (Φουτσίνι): Καραγκιόζης, Παναγιώτου, Λαζαρίδης (65′ Νικολετόπουλος), Γιαλαμίδης, Καρυπίδης, Ντάμακ, Χρήστου, Τσάνι (55′ Κότζα), Φοκάμ (82′ Κονέ), Ντιαλό (55′ Παππά), Χατζηδημητρίου (82′ Ζησούλης).

Athens Kallithea (Οφρυδόπουλος): Κρέσπι, Πασαλίδης, Ματίγια, Μαυριάς, Μεταξάς, Φροσύνης, Γκολφίνος, Σαρδέλης (51′ Γκαντίγιο), Βασιλόγιαννης, Γκέζος, Ντεντάκης (84′ Πανάγου).

Ηλιούπολη - Χανιά 0-2

Την πρώτη νίκη για τη φετινή σεζόν πανηγύρισαν τα Χανιά που επικράτησαν με 0-2 μέσα στην έδρα της ουραγού Ηλιούπολης. Οι φιλοξενούμενοι πήραν προβάδισμα νωρίς καθώς μόλις στο 3' ο Λάμτσε με κεφαλιά έκανε το 0-1. Οι Κρητικοί έβαλαν γερές βάσεις για το διπλό στο 33' με τον Άοσμαν να βρίσκει δίχτυα και να κάνει το 0-2. Η ομάδα των Χανίων διαχειρίστηκε το προβάδισμα στο δεύτερο μέρος και έκανε «σεφτέ».

Ηλιούπολη (Χαραλαμπίδης): Χριστοδούλης, Χούγκενχουτ, Μπουγαΐδης, Θωμαΐδης, Κρέτσι, Μαϊδανός, Νεοφυτίδης (46′ Σαμ), Λεσάι (56′ Χριστόπουλος), Μίγια (74′ Μοχάμεντ), Κεραμίδας (46′ Σουντουρά), Τσουμάνης (56′ Ζαφειράκης).

Χανιά (Κούκι): Στογιάνοβιτς, Φουρλάνος, Άοσμαν (79′ Κουντρουμπής), Ιωαννίδης (86′ Ντιανεσί), Σερβιλάκης, Λάμτσε, Ισάλα, Τζανακάκης, Ορτιγκόθα (61′ Χαμέντ), Ράδος (61′ Σπιριντόνοβιτς), Κωστανάσιος (79′ Κουτεντάκης).

Πρόγραμμα και αποτελέσματα 7ης αγωνιστικής

Κυριακή 26/10

Πανιώνιος - Καλαμάτα (14:00)

Μαρκό - Ολυμπιακός Β (15:00)

Η βαθμολογία

1. Καλαμάτα 16

2. Πανιώνιος 14

3. Ολυμπιακός Β 13

4. Athens Kallithea 12

5. Ελλάς Σύρου 9

6. Μαρκό 9

7. Αιγάλεω 6

8. Χανιά 6

9. Παναργειακός 3

10. Ηλιούπολη 1

*Καλαμάτα, Πανιώνιος, Ολυμπιακός Β και Μαρκό έχουν από έναν αγώνα λιγότερο.