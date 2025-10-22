Το Διαιτητικό Δικαστήριο της ΕΠΟ απέρριψε αίτηση του Ηρακλή για την υπόθεση οφειλών του Γιάννη Λουκίνα.

Ο αρχηγός της Νίκης Βόλου, Γιάννης Λουκίνας, το ερχόμενο Σάββατο (25/10, 14:00) θα επιστρέψει στο Καυτανζόγλειο ως αντίπαλος του Ηρακλή, με τον οποίο βρίσκεται σε ανοιχτή διαμάχη, λόγω οφειλών από όταν αγωνιζόταν στον Γηραιό. Λίγες μέρες πριν τον αγώνα το Διαιτητικό Δικαστήριο της ΕΠΟ απέρριψε αίτηση των Θεσσαλονικιών για την υπόθεση.

Η αίτηση του Ηρακλή είχε αιτήματα να διαπιστωθεί εάν ο ποδοσφαιριστής έχει πλήρως εξοφληθεί κι εφόσον αυτό δεν ισχύει, να υπάρξει σαφής προσδιορισμός του ύψους της οφειλής. Ωστόσο, το Διαιτητικό Δικαστήριο απέρριψε την αίτηση ως αναρμόδιο.

Ο Γηραιός μετά την απόρριψη της αίτησης αναμένεται να στραφεί προς τη Super League 2, ζητώντας ερμηνεία της υπάρχουσας κατάστασης και της απόφασης, ενώ θα απευθυνθεί και στην Πρωτοβάθμια Επιτροπή Επίλυσης Οικονομικών Διαφορών της ΕΠΟ, προκειμένου να διευκρινιστεί αν και τι ακριβώς απομένει να πληρωθεί στον ποδοσφαιριστή.

Η απόφαση του Διαιτητικού Δικαστηρίου της ΕΠΟ

«Το Διαιτητικό Δικαστήριο της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας απέρριψε την αίτηση της ΠΑΕ ΠΟ Τριγλίας Ηρακλής με αριθμό πρωτοκόλλου Ε.Π.Ο. 9608_2025/10.04.2025, κατά του επαγγελματία ποδοσφαιριστή Ιωάννη Λουκίνα του Χαραλάμπους».